Kupayı evimizde kaybettik



John Terry bu sezon sahalarında kaybettikleri puanların şampiyonluklarına mal olduğuna inanıyor.



Geçtiğimiz yıllarda Chelsea sahası Stamford Bridge’de oldukça başarılı bir takımdı. Maviler Cladio Ranieri, Jose Mourinho ve Avram Grant yönetiminde ligde oynadıkları maçlarda yenilgi almamışlardı.



Ancak Chelsea bu sezon teknik direktörü Scolari ile yollarını ayırana dek bu formundan oldukça uzaktı.



Hiddink’in göreve gelmesine rağmen aradaki puan farkını kapatamamalarının sürpriz olmadığını belirten John Terry, The Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Bu sezon sahamızdaki zayıf takımlara çok puan kaybettik. Manchester United, Arsenal ve Liverpool gibi takımlara puan kaybetmeniz normal. Ancak biz Fulham, Everton ve Hull gibi takımlara da puan kaybederek şampiyonluk şansımızı yok ettik” dedi.



Güçlü bir kadroya sahip olduklarını ve üçüncü sırada sezonu bitirmenin kendilerine yakışmadığını söyleyen Terry açıklamalarını, “Abramovic takımımızı satın aldığından beri ilk kez üçüncü sırada ligi noktalıyoruz. Ancak gelecek sezon daha iyisini yapabiliriz” diyerek sonlandırdı.