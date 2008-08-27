

Futbola henüz 6 yaşındayken FC Vigantice takımında başlayan Baros, 1993'te kendisini yıldız yapacak Banik Ostrava takımına adım attı.



1998'de profesyonel olan Baros, kısa sürede seyircinin sevgilisi oldu. 'Ostrava'nın Maradonası' olarak tanımlanan Baros, 3 yılda 76 maçta forma giydi, 23 gol attı. 2002'de Liverpool'a transfer olan Baros, Owen'ı yedek bırakıp çıktığı Bolton maçında 2 gol atarak Premier Lig'e süper başlangıç yaptı.



Ancak başarısını sürekli kılamadı. 2002-05 arasında Liverpool formasını giyen Baros, Owen, Heskey, Cisse ve Crouch gibi forvetlerin arasında şans bulmakta zorlandı. Aynı sezon Şampiyıonlar Ligi'ni kazanan Liverpool kadrosunda yar alan Milan Baros, İstanbul'da otelde kupayı düşürüp kırmıştı.



Ağustos 2005'te Aston Villa'ya 6,5 milyon sterlin karşılığında satılan Baros, 2 yılda 51 maçta 14 gol atarak hayal kırıklığı yaşadı. Liverpool'da ilk yıllarda yakaladığı performansı bir daha yakalayamayan Milan Baros, 2007'de Lyon'a transfer oldu.



Fransa'da saha içi başarısından ziyade saha dışındaki yaptıkları konuşuldu. 1 Kasım 2007'de Güney Fransa'da Ferrari arabasıyla 271 km hızla radara yakalanan Baros'un ehliyetine 3 yıl el konuldu. Bir başka skandala ise 18 Nisan 2007'de Rennes maçında imza attı.



Kamerun doğumlu Stephane Mbia'ya söylediği ırkçı ifadelerden dolayı 3 maç ceza aldı. 2008'de Premier Lig takımlarından Portsmouth'a kiralanan Baros, 16 maçta gol atamadan sezonu kapattı.



Kulüp kariyeri inişlerle dolu olan Baros, Çek Cumhuriyeti milli takım formasını 2001'de giymeye başladı. 66 maçta 32 gol atan Baros, Euro 2004'te 5 gol atarak kral oldu. Almanya 2006 ve Euro 2008'de beklenen performansı gösteremeyerek sıradan görüntü çizdi.



