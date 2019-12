-KUPAYI CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL VERDİ KAYSERİ (A.A) - 11.05.2011 - 49. Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltı atışları sonunda yenerek mutlu sona ulaşan Beşiktaş'a kupasını, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül verdi. Siyah-beyazlı futbolcular, kupayı aldıktan sonra takım halinde basın mensuplarına poz verdi. Beşiktaşlı futbolcular, maç boyunca kendilerini coşkuyla destekleyen taraftarlarının yanına giderek, kupa zaferini doyasıya yaşadı. Bu arada, maçın ''En değerli oyuncusu'' seçilen Quaresma ise ödülünü Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar'ın elinden aldı. -BEŞİKTAŞ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yapılan final maçında rakibini geçen siyah-beyazlılar, 15. kez final oynadıkları kupayı 9. kez müzesine götürdü. ''Kara Kartallar'' ayrıca, son 6 sezonda 4. kez kupayı kazanarak, büyük bir başarıya imza attı. Bu arada Beşiktaş, kupa tarihinde 1998 yılında Galatasaray'ın ardından 2. kez penaltı atışları sonucunda kupaya uzandı. Tarihinde ilk kez final oynayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise kupayı penaltılarla kaçırdı. -TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI- Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar, finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle: /* Sezon Kazanan Finalist 1.Maç 2.Maç ------- ----------- ---------- ----- ----- 1962-63 GALATASARAY Fenerbahçe 2 - 1 2 - 1 1963-64 GALATASARAY Altay 0 - 0 3 - 0 (Hükmen) 1964-65 GALATASARAY Fenerbahçe 0 - 0 1 - 0 1965-66 GALATASARAY Beşiktaş 1 - 0 1966-67 ALTAY Göztepe 2 - 2 (Kurayla) 1967-68 FENERBAHÇE Altay 2 - 0 0 - 1 1968-69 GÖZTEPE Galatasaray 1 - 0 1 - 1 (Uzatmada) 1969-70 GÖZTEPE Eskişehirspor 1 - 2 3 - 1 1970-71 ESKİŞEHİRSPOR Bursaspor 0 - 1 2 - 0 1971-72 ANKARAGÜCÜ Altay 0 - 0 3 - 0 1972-73 GALATASARAY Ankaragücü 3 - 1 1 - 1 1973-74 FENERBAHÇE Bursaspor 0 - 1 3 - 0 1974-75 BEŞİKTAŞ Trabzonspor 0 - 1 2 - 0 1975-76 GALATASARAY Trabzonspor 0 - 1 1 - 0 (5-4 Pen.) 1976-77 TRABZONSPOR Beşiktaş 1 - 0 0 - 0 1977-78 TRABZONSPOR Adana Demirspor 3 - 0 0 - 0 1978-79 FENERBAHÇE Altay 1 - 2 2 - 0 1979-80 ALTAY Galatasaray 1 - 0 1 - 1 1980-81 ANKARAGÜCÜ Boluspor 2 - 1 0 - 0 1981-82 GALATASARAY Ankaragücü 3 - 0 1 - 2 1982-83 FENERBAHÇE Mersin İ.Yurdu 2 - 1 2 - 0 1983-84 TRABZONSPOR Beşiktaş 2 - 0 (Uzatmada) 1984-85 GALATASARAY Trabzonspor 2 - 1 0 - 0 1985-86 BURSASPOR Altay 2 - 0 1986-87 GENÇLERBİRLİĞİ Eskişehirspor 5 - 0 1 - 2 1987-88 SAKARYASPOR Samsunspor 2 - 0 1 - 1 1988-89 BEŞİKTAŞ Fenerbahçe 1 - 0 2 - 1 1989-90 BEŞİKTAŞ Trabzonspor 2 - 0 1990-91 GALATASARAY Ankaragücü 3 - 1 (Uzatmada) 1991-92 TRABZONSPOR Bursaspor 0 - 3 5 - 1 1992-93 GALATASARAY Beşiktaş 1 - 0 2 - 2 1993-94 BEŞİKTAŞ Galatasaray 0 - 0 3 - 2 1994-95 TRABZONSPOR Galatasaray 3 - 2 1 - 0 1995-96 GALATASARAY Fenerbahçe 1 - 0 1 - 1 (Uzatmada) 1996-97 KOCAELİSPOR Trabzonspor 1 - 1 1 - 0 1997-98 BEŞİKTAŞ Galatasaray 1 - 1 1 - 1 (5-3 Pen.) 1998-99 GALATASARAY Beşiktaş 0 - 0 2 - 0 1999-00 GALATASARAY Antalyaspor 5 - 3 (Uzatmada) 2000-01 GENÇLERBİRLİĞİ Fenerbahçe 2 - 2 (6-3 Penaltılarla) 2001-02 KOCAELİSPOR Beşiktaş 4 - 0 2002-03 TRABZONSPOR Gençlerbirliği 3 - 1 2003-04 TRABZONSPOR Gençlerbirliği 4 - 0 2004-05 GALATASARAY Fenerbahçe 5 - 1 2005-06 BEŞİKTAŞ Fenerbahçe 3 - 2 (Uzatmada) 2006-07 BEŞİKTAŞ K.Erciyesspor 1 - 0 (Uzatmada) 2007-08 KAYSERİSPOR Gençlerbirliği 0 - 0 (11-10 penaltılarla) 2008-09 BEŞİKTAŞ Fenerbahçe 4 - 2 2009-10 TRABZONSPOR Fenerbahçe 3 - 1 2010-11 BEŞİKTAŞ İBB Spor 2 - 2 (6-5 penaltılarla) */ -BEŞİKTAŞ, KASASINI DA DOLDURDU Kupayı müzesine götüren Beşiktaş, aynı zamanda kasasını da doldurdu. Siyah-beyazlılar, kupa şampiyonluğunun yanı sıra toplamda 3 milyon 675 bin dolarlık ödüle de hak kazandı. Kupaya bu sezon play-off aşamasından katılan Beşiktaş, finale yükselene kadarki performansıyla 2 milyon 75 bin doları hak ederken, bu miktara şampiyonluk primi olarak 1 milyon 600 bin dolar daha ekledi. ''Kara Kartallar'', Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yapılan finalde kupayı kaldırarak, toplamda 3 milyon 675 bin doları kasasına koydu. Ziraat Türkiye Kupası 2010-2011 sezonu ödül yönetmeliğine göre, play-off'a katılım bedeli olarak 35 bin dolar alan Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu'nu eleyip, gruplara katılım miktarı olarak 140 bin doları hak etti. (B) grubunda 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 300 bin dolar kazanırken, grubu birinci sırada tamamladığı için 200 bin dolar, çeyrek finale katılım bedeli olarak da 150 bin doları kasasına koydu. Çeyrek finalde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u her iki maçta da yenen siyah-beyazlılar, 300 bin dolar kazanırken, tur atlama primi olarak 200 bin dolar, yarı finale katılım bedeli olarak da 200 bin dolar elde etti. Yarı finalde Gaziantepspor karşısında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 300 bin dolar kazandı. Tur atlama primi olarak 250 bin dolar daha kasasına koyan ''Kara Kartallar'', finalde kupayı da kazanarak, 1 milyon 600 bin dolar daha bu gelire ekledi. Finali kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise tarihinde ilk kez finale çıktığı kupadan toplam 2 milyon 825 bin dolar kazanç elde etti. BEŞİKTAŞ, AVRUPA BİLETİNİ CEBİNE KOYDU İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltılarla yenerek müzesine götüren Beşiktaş, aynı zamanda Avrupa biletini de cebine koydu. Siyah-beyazlılar, gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek 3 takım arasına girdi. ''Kara Kartallar'', yeni sezonda play-off aşamasından itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Siyah-beyazlı takım, play-off turunu geçmeleri durumunda ise gruplara kalma hakkını kazanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonda play-off aşamasındaki maçların tarihleri henüz belli olmadı. Bu turda müsabakalar bu sezon 19 ve 26 Ağustos 2010'da yapıldı. Bu bakımdan, siyah-beyazlıların, lig üçüncüsü ve dördüncüsü gibi ikinci ve üçüncü eleme turundan UEFA Avrupa Ligi'ne katılıp, dolayısıyla sezonu erken açma olasılığı bulunmuyor. Beşiktaş, geçen sezonu ligde 4. olarak tamamladığı için, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu maçlarını 15 ve 22 Temmuz'da oynayıp, bu nedenle sezonu erken açmak zorunda kalmıştı. -TFF SÜPER KUPA MAÇI OYNAYACAK- Beşiktaş aynı zamanda, lig şampiyonu ile TFF Süper Kupa maçı oynamaya da hak kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig şampiyonuyla karşılaşacağı TFF Süper Kupa maçının tarihi henüz belli olmadı. Ancak kupa, genellikle yeni sezon başlamadan önceki hafta oynanıyor. Beşiktaş, Futbol Federasyonu tarafından eski ''Cumhurbaşkanlığı Kupası'' formatında son 5 sezonda düzenlenen TFF Süper Kupa'da 3 maç yaparken, 1 kez kupayı müzesine götürdü. -HAVUTÇU'NUN MUTLULUĞU Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltılarla yenerek müzesine götürdüğü kupanın, siyah-beyazlıların ''çiçeği burnunda'' teknik direktörü Tayfur Havutçu için ayrı bir önemi var. Bernd Schuster'in ayrılmasının ardından takımın başına geçen genç teknik adam, kupa şampiyonluğuyla hem takımına Avrupa biletini aldırdı hem de futbolculuk ve yardımcı antrenörlük kariyerinde daha önce 5 kez yaşadığı kupa şampiyonluğu keyfini, teknik direktör olarak ilk kez tattı. 41 yaşındaki Tayfur Havutçu, futbolculuk döneminde 1997 yılında Kocaelispor, 1998 ve 2006 yıllarında Beşiktaş'ta, yardımcı antrenör olarak da 2007 ve 2009 yıllarında siyah-beyazlı takımla Türkiye Kupası şampiyonluğu görmüştü. Havutçu, siyah-beyazlı takımın 9 Mayıs 2007 tarihinde İzmir'de Kayseri Erciyesspor'u 1-0 yenerek kazandığı finalde Jean Tigana'nın, 13 Mayıs 2009 tarihinde de yine İzmir'de bu kez ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği finalde Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak kupayı kaldırdı. Tayfur Havutçu, futbolculuk kariyerinde ise 1997'de Kocaelispor, 1998 ve 2006'da Beşiktaş ile kupa sevinci yaşadı. 2006'daki kupa şampiyonluğunda 18 kişilik maç kadrosunda yer almayan Tayfur Havutçu, futbolculuk döneminde ayrıca, 1999 ve 2002'de Beşiktaş'ın Galatasaray ve Kocaelispor'a kaybettiği finallerde siyah-beyazlı formayla kupaya uzanamadı.