"Kupaya VAR damgası; 13 penaltı kararını değiştirdi"

Fanatik yazarı eski hakem Deniz Çoban, 2018 Dünya Kupası'na damga vuran VAR sistemini değerlendirdi.

Çoban, VAR'ın Dünya Kupası'ndaki performansını ve istatistiklerini paylaştı. İşte Çoban'ın Fanatik'te yer alan yazısı:

■ Turnuvada 19 maçta VAR hakem kararına müdahale etti. Diğer 45 maç ise VAR müdahalesi olmadan tamamlandı.



■ 19 maçın 18’sinde sadece 1 karara müdahale edilirken, İran- Portekiz maçında 3 karara birden müdahale edildi. Toplamda 21 karara müdahale edilmiş oldu.



■ Hakemlerin “devam” dediği 9 penaltı pozisyonda VAR devreye girdi. Pozisyonu tekrar izleyen hakemler kararlarını değiştirdiler ve penaltı verdiler.



■ Verilen 4 penaltı VAR müdahalesiyle iptal edildi. 2 maçta hakem verdiği penaltının hatalı olduğunu, 1 maçta verilen penaltının ceza sahası dışında olduğu, 1 maçta ise penaltı öncesi ofsayt olduğunu görüp; penaltı kararını geri aldı.



■ 2 maçta ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR yardımıyla geçerli sayıldı.



■ 1 maçta yanlış oyuncuya gösterilen sarı kart, düzeltilerek doğru oyuncuya gösterildi.



■ Paraguaylı Caceres, yönettiği 2 maçta 4 kez VAR müdahalesine muhatap oldu. Caceres, 3 kez kararını değiştirirken, Ronaldo’nun dirsek pozisyonda kararının arkasında durarak, kırmızı çıkartmadı.



■ Turnuvada 4 kez Gol Çizgisi Teknolojisi (GLT) devreye girdi. Sistem 2 kez gol kararı verirken, 2 kez de gol olmadığını tespit etti.



■ Bu turnuvaya kadar, 1 Dünya Kupası’nda en çok 18 penaltı çalınmışken; bu yıl 64 maçta, hakemler 29 kez penaltı noktasını göstererek rekor kırdılar. Bu penaltıların 9 tanesinde VAR müdahalesi vardı.



■ 2010 Dünya Kupası’nda 17 kez, 2014’te ise 10 kez kırmızı kart gösteren hakemler; bu turnuvada 4 kez kırmızı kartlarına başvurdular. Bu kırmızların hiç biri yaralayıcı müdahaleden çıkmadı. 2‘si ikinci sarıdan, 2’si de bariz gol şansını önlemekten çıktı.



■Oynanan 64 maçın 24’ünü (%38) Avrupalı hakemler yönetirken; 15’ini (%23) Güney Amerikalı, 9’unu (%14) Asyalı, 8’ini (%12) Kuzey Amerikalı, 7’sini (%11)Afrikalı, 1 maçı da Okyanusyalı hakemler yönetti.