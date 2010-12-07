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Dünya

KUPANIN UNUTULMAZI "VUVUZELA" LONDRA (A.A)

07 Aralık 2010 20:48

-KUPANIN UNUTULMAZI "VUVUZELA" LONDRA (A.A) - 12.07.2010 - Güney Afrika'da düzenlenen, İspanya'nın şampiyon olduğu 2010 Dünya Kupası'nın "unutulmaz kelimesi" "Vuvuzela" oldu. Merkezi Londra'da bulunan "Today Translations" şirketinin yaptığı ankette 60 ülkeden 320'den fazla dil uzmanı görüş bildirdi. "Dünya Kupası'nda hafızadan silinmeyecek kelime nedir?" sorusuna uzmanların yüzde 75'i "Vuvuzela" yanıtını verdi. "Today Translations" şirketinin müdürü Jurga Zilinskiene, maçlar ve goller unutulsa da "Vuvuzela Dünya Kupasının" hatırlanacağını belirterek, Dünya Kupası sayesinde Vuvuzela'nın "evrenselleştiğini" ve çeviri gerektirmeyen kelimeler arasına girdiğini söyledi. Ankette akıllarda kalacak kelimeler için uzmanlardan yüzde 12'si Kolombiyalı pop şarkıcısı Shakira'nın seslendirdiği, Dünya Kupası marşı "Waka Waka" derken, kupada kullanılan Adidas'ın ürettiği top "Jabulani", Dünya Kupası'nın resmi maskotu maceraperest Afrika leoparı ''Zakumi' ve Güney Afrika Milli Futbol Takımı'nın lakabı ''Bafana Bafana'' yüzde 4'te kaldı. Güney Afrika kültürünün parçası olan borazana benzeyen "Vuvuzela", çıkardığı ses ve tribünlerde aralıksız çalınmaları nedeniyle birçok futbolseverin kabusu olmuştu.

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