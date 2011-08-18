-Kupanın sahibi FC Barcelona oldu BARCELONA (A.A) - 18.08.2011 - Futbolda İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'i 3-2 yenen FC Barcelona, üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu. İki maç üzerinden oynanan ve Santiago Bernabeu'daki 2-2'lik skordan sonra bu gece Nou Camp'a çıkan Real Madrid ve Barcelona, futbolseverlere yine zevkli bir maç izlettirdi. Maçın yıldızı Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Messi, kaydettiği iki golle kupayı takımının müzesine götüren isim oldu. Her iki takımın da hücumu düşünen bir futbol ortaya koyduğu maçta, Real Madrid özellikle Cristiano Ronaldo ile etkili olmaya çalışırken, 1 gol atan Portekizli futbolcunun 1 şutu da direkten döndü. Sezon öncesi maçlarının hepsini kazanan Real Madrid, bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Barcelona'nın Arsenal'den transferi Cesc Fabregas da 83. dakikada oyuna girerek, Barça formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Bu arada 93. dakikada Messi'ye yaptığı faulden dolayı Real Madridli Marcelo'nun direkt kırmızı kart görmesinin ardından, iki takımın futbolcuları saha içinde ve dışında birbirine girdi. Hakem Borbalan, yedek kulübelerinde oturan Real Madridli Mesut ve Barcelonalı Villa'ya da kırmızı kart göstererek, iki futbolcuyu sahadan attı. Öte yandan, İspanya futbol tarihinde bu zamana kadar 4 kez (1989, 1990, 1993, 1997) Süper Kupa'da Real Madrid-Barcelona finali oynanırken, bunların hepsinde kupayı Real Madrid kazanmıştı. İlk defa Süper Kupa'da Real Madrid'e karşı üstünlük sağlayan Barcelona, tarihinde 10. kez bu kupayı müzesine götürmüş oldu.