-Kupanın sahibi Cim Bom KAYSERİ (A.A) - 12.10.2011 - Basketbolda 27. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Ülker'i 103-97 yenen Galatasaray kazandı. Karşılaşmaya istekli başlayan Fenerbahçe Ülker ve Galatasaray, ilk 5 dakikayı 11-11 berabere tamamladı. Bu dakikadan sonra Galatasaray, Ender Aslan, Furkan ve Cevher'in bulduğu sayılarla arayı açmaya başladı. Fenerbahçe Ülker ise Galatasaray'a Gist, Ömer ve Jerrells'in sayılarıyla karşılık vermeye çalıştı. Galatasaray ilk periyodu, 21-19 önde tamamladı. Maçın ikinci periyoduna da hızlı başlayan Galatasaray, oyun kurmakta ve sayı bulmakta zorlanan rakibi karşısında Shumpert ve Lakoviç'in sayılarıyla 13. dakikayı 28-21 önde tamamladı. Galatasaray, karşılaşmanın 15. dakikasını 10 sayı farkla (23-33) tamamlarken, Oğuz, Preldziç ve Bogdanoviç'in sayılarıyla 6-0'lık periyot yakalayan Fenerbahçe Ülker farkı 4 sayıya indirdi. (29-33) İkinci periyodun başından itibaren savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Ülker, rakibini hücum faul yapmaya zorlarken, karşılaşmanın 18. dakikasında farkı 2 sayıya indirdi. (31-33) Fenerbahçe Ülker, periyodun tamamlanmasına 1 dakika 10 saniye kala Ömer 2 serbest atıştan ve hızlı hücumda kazandırdığı 6 sayı ile ilk yarıyı 39-38 önde bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker ve Galatasaray, 22. dakikaya 44-44 berabere girdi. Preldziç'in pota altından bulduğu sayıyla 46-44 öne geçen Fenerbahçe Ülker, Preldziç'in asistinde pota altında topla buluşan Gist'in smaç basketiyle 4 sayı öne geçti. (48-44) Galatasaray'ın hızlı gelişen hücumunda topu iyi kullanan Ender Aslan'ın 3 sayılık atışıyla fark 1 sayıya indi. (48-47) Üçüncü periyodun sonlarına doğru takım olarak iyi savunma yapan Galatasaray, Furkan, Ender ve Shumpert'in sayılarıyla öne geçti. Galatasaray, periyodun bitimine 1 saniye kala Shumpert'in basketiyle 58-54 önde tamamladı. Son periyoda 4 sayıyla geride başlayan Fenerbahçe Ülker, Preldziç ve Gist'in basketleriyle beraberliği yakaladı. (61-61) Karşılaşmanın 35. dakikasında Bogdanoviç'in basketiyle Fenerbahçe Ülker 65-63 öne geçti. Fenerbahçe Ülker, karşılaşmanın son 5 dakikasına, Bogdanoviç'in 3 sayısıyla 70-63 önde girerken, bu dakikadan sonra Galatasaray'ın farkı kapama çabaları sonuç verdi ve son 1 dakikaya 74-74 berabere girildi. Bu dakikada Andriç'in bulduğu sayıyla Galatasaray 77-74 öne geçti. Son dakika içinde Shipp'in yaptığı faulde 1 sayı bulan Predziç'le Fenerbahçe Ülker farkı 2 sayıya indirdi. Fenerbahçe Ülker bu dakika içinde kazandığı faul atışlarını Bogdanoviç'le kullandı. Faul atışlarında 1 sayı bulan Fenerbahçe Ülker, farkı da 1 sayıya indirdi. (76-78) Galatasaray Shipp'le kullandığı serbest atışlarda 1 sayı buldu ve hızlı gelişen Fenerbahçe Ülker atağında Bogdanoviç'in basketiyle, karşılaşmanın normal süresi 78-78 berabere tamamlandı ve maç 5 dakikalık uzatma bölümüne kaldı. Uzatmanın ilk 3 dakikası 82-82 berabere tamamlanırken, son saniyede Ömer'in asistiyle Gist'in smaçtan bulduğu basketle Fenerbahçe Ülker, 84-82 öne geçti. Galatasaray, Andriç'in basketiyle tekrar beraberliği yakalarken, Bogdanoviç'in faul atışından kazandığı sayıyla Fenerbahçe Ülker mücadelenin son dakikası içinde tekrar öne geçti. (85-84) Galatasaray, Caner'in kullandığı faul atışında kaydettiği sayıyla tekrar beraberliği yakaladı ve karşılaşmanın ilk uzatma bölümü de 85-85 berabere bitti. İkinci uzatma bölümünün ilk 3 dakikası, Shumpert'in bulduğu 6 sayıyla, Galatasaray'ın 93-87'lik üstünlüğüyle geçildi. Kaya, Andriç'e yaptığı faulle 5 faulü tamamlayarak oyun dışı kalırken, Andriç'in kullandığı faul atışları sonucu Galatasaray farkı 7'ye çıkardı. (91-98) Son 1 dakika içinde Ender'le Galatasaray 1 sayı bulurken, Fenerbahçe Ülker Ukiç ve Ömer'in 3'er sayılık atışlarıyla bulduğu sayılarla farkı 2 sayıya indirdi. (97-99) Ender'in kullandığı faul atışları ve son saniyelerde Andriç'le sayı bulan Galatasaray, karşılaşmayı 103-97 kazandı ve 27. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Galatasaray'a kupasını, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Adil Alparslan verdi.