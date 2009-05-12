Kupanın gerçek sahibi Beşiktaş'tı

Fortis Türkiye kupası finalinde Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ta teknik direktör Mustafa Denizli, ''Finalde ortaya koyduğumuz oyun, kupanın gerçek sahibinin Beşiktaş olduğunun açık bir sonucudur'' dedi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçtan sonra yaptığı açıklamada, hem ligde hem de kupada başarıyı yakalamak için aylardır çalıştıklarını belirterek, ''Finalde ortaya koyduğumuz oyun, kupanın gerçek sahibinin Beşiktaş olduğunun açık bir sonucudur" dedi.



Bu sezon Fenerbahçe'ye karşı telafisi olan maçlarda kaybettiklerini belirten Denizli,"Kaybettiğimiz maçların telafisini yaptığımızı lig lideri olarak gösterdik. Final maçı, yolun sonuydu ve telafisi yoktu. Gerçekten ikinci yarıda finallerde görülmeyen bir sonuç ortaya çıkabilirdi. İzmir'in hava koşulları her iki takımı da etkiledi. Final vuruşlarında etkili olabilsek son yarım saatte daha farklı bir sonuç alabilirdik'' diye konuştu.



Kupayı kazanmanın bütün camia için önemli bir başarı olduğunu söyleyen Denizli, önlerinde zorlu 16 günlük bir maraton olduğunu belirterek, ''Daha büyük bir sevinci yaşamak arefesinde olduğumuzu unutmadan yarın Ankara'ya döndükten sonra bunu yerine getirmemiz lazım'' diye konuştu.



Maçın en değerli oyuncusu seçilen Bobo hakkında da değerlendirme yapan Denizli, ''Bobo son derece başarılı bir oyun ortaya koydu ve bunu hak etti. Bobo'nun özellikle sonuç üzerinde etkili olması, takım için önemli bir oyuncu olduğunun göstergesi. Futbolcularımın hepsinin kutluyorum. Hepsi maçın futbolcusu'' dedi.



Denizli, Fenerbahçe'nin kalesinde Volkan Babacan'ın oynadığının hatırlatılması üzerine de ''Volkan Demirel'in oynayacağını düşünüyordum. Çok değerli bir kaleci, ancak oyuna şanssız başladı. Gerçekten ben Volkan'ın soyadını okumadım. Değerlendirmede bir tek Volkan'da yanıldım'' karşılığını verdi.



Fenerbahçe teknik direktörü Luis Aragones ise maçtan sonra yapılan basın toplantısına katılmadı.



