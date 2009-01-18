Kupa'nın efendisi yoluna devam etti

Galatasaray, Fortis Türkiye Kupası B Grubu'ndaki son maçında Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti ve puanını 10'a yükseFortis Türkiye Kupası B Grubu'nda Galatasaray, sahasında Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Malatyaspor'u konuk etti.



Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 18. dakikada Aydın'ın attığı golle öne geçti. 45. dakikada Ümit Karan farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı da bu şekilde sonuçlandı.



Galatasaray'da 57. dakikada Emre Güngör, Malatyaspor'da ise 59. dakikada Güngör ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



66. dakikada Alper Malatyaspor'un golünü atarken, 71. dakikada Arda skoru 3-1'e getirdi. Konuk Malatyaspor 75. dakikada Turgay'ın attığı golle farkı tekrar bire indirirken, Galatasaray 85. dakikada bir penaltı kazandı. Penaltı pozisyonunda Turgay, bariz gol şansı bulunan Yaser'i düşürdüğü için direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Galatasaray'da penaltı vuruşunu kullanan Yaser skoru 4-2'ye taşıdı ve maçın skorunu belirledi.



Bu sonuçla B Grubu'nda puanını 10'a yükselten Galatasaray, lider olarak üst tura adını yazdırdı.



GALATASARAY: 4 - MALATYASPOR: 2



Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx



Galatasaray: Aykut x, Sabri xx, Emre Aşık xx (Dk. 89 Semih ?), Meira xx (Dk. 46 Emre Güngör -), Hakan x, Aydın xxx, Ayhan xxx, Mehmet Topal xxx, Arda xxx, Lincoln xx (Dk. 63 Yaser xx), Ümit xxx



Malatyaspor: Emrah x, Mustafa Sert x, Alper xx, Turgay x, Güngör x, Mustafa Ergen xx, Fatih x (Dk. 73 Güven x), Selim xx, Celil xxx (Dk. 90 Ali ?), Eren xxx, Ergun xxx (Dk. 88 Mert ?)



Goller: Dk. 18 Aydın, Dk. 45 Ümit, Dk. 71 Arda, Dk. 86 Yaser (penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 66 Alper, Dk. 75 Turgay (Malatyaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 39 Güngör, Dk. 45 Fatih (Malatyaspor), Dk. 47 Emre Güngör (Galatasaray)



Kırmızı Kartlar: Dk. 56 Emre Güngör (Galatasaray), Dk. 59 Güngör, Dk. 84 Turgay (Malatyaspor)



Maçtan dakikalr



3. dakikada Arda'nın soldan ortasında, ceza alanında Ümit'in kafa vuruşu yaptığı meşin yuvarlak, kaleci Emrah'ta kaldı.



12. dakikada Lincoln'un soldan kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Emre Aşık'ın kafa vuruşunda, kaleci Emrah topu çeldi. Arka direkte Meira, meşin yuvarlağa müdahale edemeyince, Malatyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.



15. dakikada Celil'in soldan ortasında ceza alanında Selim'in kötü vuruşunda, top kaleci Aykut'ta kaldı.



18. dakikada Arda'nın ceza alanına gönderdiği topu Ayhan, topuğuyla sol çaprazdaki Hakan'a çıkarırken, bu futbolcunun kale önüne doldurduğu meşin yuvarlağı boş pozisyondaki Aydın, ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.



34. dakikada Galatasaray savunmasının hatalı pasında ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Eren'in sert vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.



44. dakikada Arda'ın soldan ortasında Ümit, meşin yuvarlağı kafayla ceza alanına indirirken, Lincoln'un yaptığı rövaşata vuruşunda, top üstten auta çıktı.



45. dakikada Sabri'nin sağdan ortasında Ümit'in ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Emrah'ın üzerinden filelerle buluştu: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı, evsahibi sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



63. dakikada Ayhan'ın pasında ceza alanı dışında Lincoln'un sert vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



64. Yaser'in uzaktan sert şutunda, top az farkla yandan kornere gitti.



66. dakikada sağdan Eren'in kullandığı köşe atışında, ceza alanında yükselen Alper'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



71. dakikada Ümit'in pasında ceza alanında Arda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Emrah'ın müdahalesine karşın filelerle buluştu: 3-1.



75. dakikada Eren'in soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında iyi yükselen Turgay'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.



78. dakikada Eren'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanında oluşan karambolde Turgay'ın yaptığı rövaşata vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Aykut'ta kaldı.



83. dakikada Galatasaray, önemli gol fırsatından yararlanamadı. Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Ümit'in kaleye paralel vuruşunda, arka direkte uygun durumda bulunan Emre Aşık topa müdahale edemeyince top auta çıktı.



84. dakikada Turgay, ceza alanında Yaser'i düşürünce hakem Tolga Özkalfa penaltı noktasını gösterdi.



86. dakikada penaltı atışını kullanan Yaser, meşin yuvarlağı kaleci Emrah'ın solundan filelere göndererek, takımı 4-2 öne geçirdi.



Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.lterek grup lideri olarak üst tura yükseldi.

