

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, TFF Başkanlığı'na aday olan Demirören'e seslendi: Kupamı verirse desteklerim.T24- Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, TFF Başkanlığı'na aday olan Demirören'e seslendi: Kupamı verirse desteklerim. Etik Kurulu, Disiplin Kurulu gibi fedarasyonun var olan kurulları değiştirilmemeli. Federasyon Yönetim Kurulu’nda Trabzon’u temsil eden yeterli sayısıda yönetici olmalı.

Hürriyet'te Tolga Yenigün imzalı habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 27 Şubat’taki seçimli genel kurulu öncesi başkan adayları dün mesai bitimine kadar dilekçelerini verdiler. Adaylar içerisinde en fazla dikkat çeken isim hiç kuşkusuz Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören’di. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Demirören, Süper Lig kulüplerinin çoğunun desteğini almış bir isim.



Yıldırım Demirören’in adaylığı konusunda tavrı en çok merak edilen kulüplerin başında Trabzonspor geliyor. Bordo mavililer Demirören’i destekleyecek mi? Bu soruyu Başkan Sadri Şener’e yönelttik:

Yıldırım Bey’le daha konuşmadık

Destekleyeceğiz ya da desteklemeyeceğiz diye bir şey söyleyemem. Önce konuşmamız gerekiyor. Yıldırım Bey ile hiç konuşmadık daha.

Peki şartlarınız var mı?

- Tabii ki bizim de şartlarımız olacak.

1-Kupamızın verilmesi.

2-Etik Kurulu, Disiplin Kurulu gibi fedarasyonun var olan kurullarının değiştirilmemesi.

3-Yönetim Kurulu’nda Trabzon’u temsil eden yeterli sayısıda yönetici olması.

Bunları konuşmadan destekliyorum ya da desteklemiyorum demek mümkün değil.

Niye formül arıyorlar anlamıyorum

Puan silme de olmasın, küme düşme de formülüne ne diyeceksiniz?

- Olur mu öyle şey. Nasıl hayata geçirecekler bunu. Varsa suçun yiyeceksin cezayı oturacaksın aşağı. Böyle bir karar alacaklarsa 2-3 sene ne diye maç yapacağız, ne diye oynayacak bu takımlar.

Ama bir formül aranıyor..

- Niye formül arıyorlar bunu da anlamıyorum. Kitapta yazmıyor mu ne ceza verileceği. Verirsin o cezaları olur biter.

TFF Başkanlığı için toplam 21 başvuru

1-Ahmet Ata Aksu

2-Erdal Alkış

3-K.Mahmut Canlı

4-Erdal Çilek

5-Yıldırım Demirören

6-Yılmaz Göbel

7-Nedim Güneş

8-Dr.Bülent Gürkut

9-İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu

10-Necati Harman

11-Tekin Işıklıgil

12-Mehmet Kara

13-Semi Kopuz

14-Z.Murat Mermer

15-Ayhan Sağaltıcı

16-Ümit Sarıkaya

17-Mehmet Selçuk

18-Kürşad Tüzmen

19-Adil Yazıcıoğlu

20-Zeki Yürekli

21-Hasan Zinni