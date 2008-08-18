Kupalar kralı Aslan

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Maçın gollerini izlemek için tıklayınız

Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu ile kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren mücadelede Galatasaray, rakibi karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle kupayı müzesine götürdü.Almanya'nın Duisburg kentinde oynanan maçın ilk yarısında iki takım da hücumda etkili olmakta zorlandı. Devrenin en net pozisyonunda Kayserisporlu Purovic'in kafa vuruşu direkten dönünce soyunma odasına golsüz eşitlikle inildi.İkinci yarıya baskılı başlayan Galatasaray, Nonda ve Ayhan ile gole çok yaklaştı. 66. dakikada Barış'ın yerine oyuna giren yeni transfer Harry Kewell, aynı dakika içinde Hasan Şaş'ın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.Golden sonra savunmasında açıklar veren Kayserispor karşısında kontrataklar üreten İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 73'te bu kez Kewell'ın pasında Nonda ile 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Son dakikalarda baskı kuran Kayserispor, 89. dakikada Mehmet Topuz'un vuruşuyla farkı 1'e indirse de, kazanan taraf 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.Hafta içinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Steaua Bükreş'le İstanbul'da 2-2 berabere kalarak turu zora sokan Galatasaray, bu sonuçla moral buldu. Sarı-kırmızılılar, ikinci kez oynadığı Süper Kupa finalini ilk kez kazandı ve şampiyonlukla noktaladığı geçen sezonun ardından yeni sezona da kupayla başlamış oldu.Stat: MSV ArenaHakemler: Selçuk Dereli xx, Cem Satman xx, Erdinç Sezertam xxGalatasaray: Aykut xx, Barış x (Dk. 66 Kewell xxx), Servet xx, Sabri xx, Hakan Balta x (Dk. 72 Volkan x), Meira xx, Hasan Şaş xxx (Dk. 84 Alpaslan Erdem x), Mehmet Topal xx, Ayhan xx, Lincoln xx, Nonda xxxKayserispor: Souleymanou x, Koray x (Dk. 70 Durmuş x), Ali Turan xx, Saidou xx, Abdullah x (Dk. 88 Escobar), Eren xx, Toledo xx, Mehmet Topuz xx, Mehmet Eren xx, Aghahowa xx, Puroviç x (Dk. 74 Umut x)Goller: Dk. 66 Kewell, Dk. 73 Nonda (Galatasaray), Dk. 88 Mehmet Topuz (Kayserispor)Sarı kartlar: Dk. 62 Lincoln, Dk. 90 Nonda (Galatasaray), Dk. 75 Saidou, Dk. 81 Durmuş (Kayserispor)Karşılaşmanın henüz 20. saniyesinde ceza sahasında topla buluşan Mehmet Topuz'un şutunda top yandan auta çıktı.5. dakikada soldan ceza sahası çizgisine yaklaşan Mehmet Eren'in sert şutunda top kaleci Aykut'ta kaldı.7. dakikada ceza alanına güzel hareketlerle giren Hasan Şaş topu Ayhan ile buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.35. dakikada Mehmet Topuz'un kullandığı köşe atışında altıpas içinde iyi yükselen Puroviç'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Galatasaray savunma elamanları uzaklaştırdı.45. dakikada Lincoln'un kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde topa Barış kafayı vurdu, ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.52. dakikada sağ taraftan Sabri'nin ortaladığı topu ceza sahası içinde Nonda kafayla Ayhan'ın önüne indirdi. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu üstten auta attı.57. dakikada ceza alanının sol çizgisinden topa sert vuran Nonda'nın şutu yandan auta çıktı.66. dakikada Hasan Şaş'ın ortasında oyuna henüz giren uzak direkteki Kewell'in kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-068. dakikada ceza sahasında Mehmet Eren'in şutunu kaleci Aykut kornere çeldi.73. dakikada Kewell'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-088. dakikada orta sahadan atılan topla ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet Topuz'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'un solundan ağlarla buluştu: 2-1