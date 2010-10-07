-KUPADA FİNAL MAÇI YARIN JOHANNESBURG (A.A) - 10.07.2010 - 2010 Dünya Kupası final maçında yarın Hollanda ile İspanya karşı karşıya gelecek. Johannesburg'daki 88 bin seyirci kapasiteli Soccer City Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, İngiliz hakem üçlüsü Howard Webb, Darren Cann ve Mike Mullarkey yönetecek. FIFA dünya sıralamasında 4. sırada bulunan Hollanda ile 2. sırada yer alan İspanya milli takımlarının olası 11'leri ve oyuncuların forma numaraları şöyle: Hollanda (4-5-1) İspanya (4-4-2) ---------------- --------------- 1-Maarten Stekelenburg 1-İker Casillas 2-Gregory van der Wiel 15-Sergio Ramos 3-John Heitinga 3-Gerard Pique 4-Joris Mathijsen 5-Carles Puyol 5-Giovanni van Bronckhorst 11-Joan Capdevila 7-Dirk Kuyt 16-Sergio Busquets 6-Mark van Bommel 8-Xavi 8-Nigel de Jong 14-Xabi Alonso 11-Arjen Robben 6-Andres İniesta 10-Wesley Sneijder 18-Pedro 9-Robin van Persie 7-David Villa Teknik direktör: Bert van Marwijk Teknik direktör: Vicente del Bosque Sakat oyuncu: Yok Sakat oyuncu: 2-Raul Albiol Oyun düzenleri: -Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel de Jong ve defans oyuncusu Gregory van der Wiel, Khalid Boulahrouz ve Demy de Zeeuw'ün yerine ilk 11'de sahaya çıkacak. -İspanya Teknik Direktörü Vicente del Bosque, Almanya ile yapılan yarı final maçındaki gibi Fernando Torres'in yerine Pedro'yu oynatacak.