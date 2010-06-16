Kupa'da yoksulluk gösterisi

T24 -

AFP'nin bildirdiğine göre, hükümetten kupada futbol için harcanan para kadar paranın yoksullara ayrılmasını isteyen göstericiler arasında, Durban Stadında grev yapan ve pazar günü Almanya-Avustralya maçından sonra polisle çatışmaya giren özel Stallion şirketinin güvenlik görevlileri de bulunuyor.Stad görevlilerinin eylemlerinin giderek yayıldığı, balıkçılar ve pazar satıcılarının da eyleme katıldığı belirtilirken, göstericilerden Desmond D'sa'nın ''Devlet mükelleflerin bütün parasını FIFA için aldı'' dedi.Allan Murpy de, "Stadlar için para varsa, o halde hiç evsiz olmamalı" diye konuştu.Hükümet, nüfusun yüzde 43'ünün yoksulluk sınırı altında yaşamını sürdürdüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen bu ilk Dünya Kupası için 4,3 milyar dolar para ayırmış bulunuyor.