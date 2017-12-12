Kupada yarın oynancak maçların hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş maçlarında yarın oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu.
TFF\'den yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:
13.30 Gençlerbirliği - Kars 36 Spor (Süleyman Abay)
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Ankara Demirspor (Burak Şeker)
16.30 Bucaspor - Demir Grup Sivasspor (Koray Gençerler)
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor (Serkan Çınar)
18.45 Aytemiz Alanyaspor - Akın Çorap Giresunspor (Bahattin Şimşek)
20.30 Adana Demirspor - Fenerbahçe (Tugay Kaan Numanoğlu)