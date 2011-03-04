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Spor

KUPADA YARI FİNAL İLK MAÇLARI İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

04 Mart 2011 12:53

-KUPADA YARI FİNAL İLK MAÇLARI İSTANBUL'DA  İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalan takımlar belli oldu. Çeyrek finalde rakiplerini eleyen Beşiktaş, Gaziantepspor, Gençlerbirliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor yarı finale adını yazdırdı. Daha önce yapılan kura çekimine göre, yarı finalde eşleşmeler Beşiktaş-Gaziantepspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gençlerbirliği şeklinde oldu. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı finalde ilk maçlar İstanbul'da, rövanşları ise Gaziantep ve Ankara'da oynanacak ve finale çıkacak ekipler belli olacak. Yarı final maçlarının tarihleri daha sonra açıklanacak.  2010-2011 sezonu Ziraat Türkiye Kupası final maçı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

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