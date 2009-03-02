Kupada yarı final heyecanı



Futbolda gözler Fortis Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarına çevrildi. İlk maç yarın Ankaraspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.



Fortis Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları yarın ve 4 Mart Çarşamba günü oynanacak.



Kupada yarın Ankaraspor ile Beşiktaş, Yenikent ASAŞ Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Yarı finalin diğer maçı ise 4 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe ile Sivasspor arasında yapılacak.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00...



HAKEMLER AÇIKLANDI



Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.



Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankaraspor ile Beşiktaş arasında Yenikent ASAŞ Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Selçuk Dereli, 4 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek.



