-KUPADA YARI FİNAL HAKEMLERİ AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında 6 Nisan Çarşamba günü Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Gençlerbirliği arasında 7 Nisan Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak diğer yarı final karşılaşmasında ise Halis Özkahya görev yapacak.