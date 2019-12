Kupada toplu sonuçlar

Fortis Türkiye Kupası'nda 2. kademe maçları başladı. TFF 2. Lig ekiplerinden Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek kupanın dışına itti.





Futbolda Fortis Türkiye Kupası 2. kademesindeki mücadele, 2'si dışında yapılan 14 maçla tamamlandı. Kupada 2. kademedeki son 2 maçta ise 25 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Denizlispor-Sakaryaspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Kayseri Erciyesspor karşı karşıya gelecekler.



ALANYASPOR: 2 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1



Stat: Milli Egemenlik



Hakemler: Gökhan Güneşer xxx, Şeref Basmacı xxx, Nihat Samuk xxx



Alanyaspor: Mesut xxx, Levent xxx, Ramazan xxx, Sercan xxx, Serkan xxx, Samet xxx, Dündar xxx (Dk. 48 Nedim xx), İshak xxx (Dk. 67 Ahmet x), Müslüm xxx, Umut xx, İlyas xxx



Gençlerbirliği: Recep xxx, Traore xxx, Mehmet Nas xxx, Troisi xxx, Kahe xxx, Bilal xx, İlah Eker xxx, Burhan xx (Dk. 61 Ergün x), Addo xxx, Hakan x (Dk. 73 Uğur x), Kerem xxx



Goller: Dk. 26 Burhan (Gençlerbirliği), Dk. 77 Müslüm, Dk. 90 4 Nedim (Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 8 Hakan, Dk. 62 Troisi, Dk. 90 Bilal (Gençlerbirliği) Dk. 34 İlyas, Dk. 63 İshak (Alanyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 34 Kerem (Gençlerbirliği)



İSKENDERUN DEMİRÇELİKSPOR: 1 - KAYSERİSPOR: 5



Stat: 5 Temmuz



Hakemler: Deniz Çoban xx, Yasin Duran xx, Mehmet Kağan Bingül xx



İskenderun Demirçelikspor: Ömer Kısa x, Taner xx, Ali x, Serkan xx, Ömer Deniz xx, Salih xx, Fatih Sarı xx, Ahmet xx (Dk. 57 Bülent x), Fatih Aytekin x, Hüseyin xx (Dk. 78 Volkan x), Recep xx (Dk. 59 Enis x),



Kayserispor: Souleymanou xx, Durmuş xx, Ali xx, Escobar xx, Saidou xxx, Bilal xx, Aghahowa xxx (Dk. 60 Tevfik x), Olembe xx (Dk. 46 Turgay xxx), Eren xx, Mehmet Topuz xxx, Mehmet Eren xx (Dk. 69 Umut x)



Goller: Dk. 72 Bülent (İskenderun Demirçelikspor), Dk. 43 ve 52 Mehmet Topuz, Dk. 50 ve 56 Turgay, Dk. 82 Tevfik (Kayserispor)







BEYKOZ 1908: 0 - ALTAY: 1



Stat: Beykoz



Hakemler: Yusuf Yılmaz xx, Muhammet Yumak xx, Özgür Ertem xx



Beykoz 1908: Yılmaz x, Özcan xx (Dk. 79 Serkan x), Ahmet Hakan xx, Murat xx, Recai xx, Abdurrahman xx, Yusuf x (Dk. 55 Onur x), Caner x, Samet Yüksel x (Dk. 62 Hüseyin x), Cihan xx, Erhan xx



Altay: Bülent xxx, Erdil xx (Dk. 71 Tiago xx), Merter xxx, Molina xxx, Yasin xxx, Ercan xxx, Burak xx (Dk. 57 Erdal xx), Can x (Dk. 46 Şehmuz xx), Mehmet Budak xx, Hakan Turan xx, Alp xxx



Gol: Dk. 25 Caner (Kendi Kalesine) (Beykoz 1908)



Sarı Kartlar: Dk. 39 Merter, Dk. 59 Şehmuz (Altay), Dk. 81 Yılmaz (Beykoz 1908)



Kırmızı Kart: Dk. 90 Yılmaz (Beykoz 1908)



İSTANBULSPOR: 0 - ANKARASPOR: 1



Stat: Bahçelievler



Hakemler: Hüseyin Sabancı x, Samet Çavuş x, Emre Suna x



İstanbulspor: Ali xx, Doğan xx, Müslüm xx, Cemil xxx, Mustafa x (Dk. 72 Arif x), Deniz xx, Sait x, Metin xx, Orhan x (Dk. 80 Halil İbrahim x), Aytek x, Mehmet xx (Dk. 84 Muhammed Ali x)



Ankaraspor: Senecky xxx, Erhan x, Muhammet xx, Ediz xx, Eren x (Dk. 70 Baki x), Hürriyet xxx, Adem xx (Dk. 59 Mehmet Özdemir xx), Neca xxx, De Nigris xxx (Dk. 81 Theo x), Mehmet Çakır xx, Özer xx



Gol: Dk. 61 De Nigris (Ankaraspor)



Sarı Kartlar: Dk. 22 Özer, Dk. 32 Neca, Dk. 67 Eren (Ankaraspor), Dk. 30 Metin, Dk. 90 Muhammed Ali (İstanbulspor)







ANKARAGÜCÜ: 5 - GİRESUNSPOR: 1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Çağatay Şahan xx, Kemal Yılmaz xx, Cumhur Altay xx

Ankaragücü: Serkan xx, Santos xx, Tolga xx, Chaabani xx, Anıl x (Dk. 55 Gökhan xxx), Metin x (Dk. 55 Murat Erdoğan xx), Barbaros xx, Cem xx, Murat Duruer xx, Mehmet Yılmaz xxx, Jaba xx (Dk. 67 Leandro xx)

Giresunspor: Metin Aktaş x, Muharrem x (Dk. 31 Enver xx), Hasan Demir x, İbrahim x (Dk. 74 Emre x), Fırat x, Barış Durmaz xxx, Tolga xx, Hasan Aydınlı x, Sezai x (Dk. 62 Aykut x), Zemlianukhin xx, Aydın x

Goller: Dk. 2 Zemlianukhin (Giresunspor), Dk. 14 Jaba, Dk. 22 ve 57 Mehmet Yılmaz, Dk. 59 Murat Erdoğan, Dk. 85 Chaabani (penaltıdan) (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Dk. 6 Hasan Demir, Dk. 84 Metin Aktaş (Giresunspor), Dk. 39 Jaba, Dk. 90 Barbaros (Ankaragücü)







ESKİŞEHİRSPOR: 2 - DİYARBAKIRSPOR: 0



Stat: Atatürk



Hakemler: Bünyamin Gezer xxx, Gökmen Arda xxx, Recep Yıldırım xxx



Eskişehirspor: Ivesa xxx, Sezgin xx, Nadareviç xx (Dk. 46 Serkan x), Vucka x, Murat xx, Can xx (Dk. 60 Serdar xx), Birol xx, Poljak xx, Özgür xx, Youla xxx, Lovrek xxx (Dk. 87 Anderson ?)



Diyarbakırspor: Atilla x, Erhan Çatalçam xx, Mutlu xx, Ersin x, Aytaç x, Mithat xx, Volkan xx, Erhan Şentürk x (Dk. 79 Ceyhun x), Coşkun xx, Şenol xx (Dk. 46 Emrah x), Kürşat x (Dk. 46 Ufuk x)



Goller: Dk. 21 Lovrek, Dk. 51 Youla (Eskişehirspor)



Sarı Kartlar: Dk. 84 Lovrek (Eskişehirspor), Dk. 84 Erhan Çatalçam (Diyarbakırspor)







TRABZONSPOR: 2 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0



Stat: Hüseyin Avni Aker



Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Akarca xxx, Ejder Yapıcı xxx



Trabzonspor: Onur xxx, Serkan xx, Song xxx, Giray xx, Cale xxx (Dk. 83 Adnan xx), Ceyhun xx (Dk. 76 Hüseyin x), Colman xx, Selçuk xxx, Isaac xxx, Barış x (Dk. 57 Ferhat x), Gökhan xx



Kardemir Karabükspor: Kadir x, Aydın xx, Ümit xx, Tayfun x (Dk. 85 Hakan ?), Murat xx, Mehmet x, Metin xx, Eray x (Dk. 73 Mahmut x), Murat Bölükbaş xx, Süleyman xx, Tanju x



Goller: Dk. 1 Isaac, Dk. 89 Adnan (Trabzonspor)



Sarı Kartlar: Dk. 89 Gökhan (Trabzonspor), Dk. 80 Metin (Kardemir Karabükspor)







MALATYASPOR: 1 - HACETTEPE: 0

Stat: İnönü



Hakemler: Halis Özkahya xxx, Hakan Eygü xxx, Fahri Aksoy xxx



Malatyaspor: Fevzi xx, Mustafa xxx, Gökhan Caba xxx, Serkan Dökme xxx, Fatih xxx (Dk. 83 Ramazan ?), Eren xx (Dk. 46 Mustafa Olcaytu xx), Güngör xxx, Murat xx, Caner xx (Dk. 76 Turgay xx), Celil xxx, Mehmet Albayrak xx



Hacettepe: Ulaş xx, Ufuk xx, Admir Teli xxx, Orhan xx, Murat xx, Gilman Lika xx, Olgay xxx, Tozo xx (Dk. 69 Kadir x), Cevahir xx, Zoko xx (Dk. 69 Yakubu x), İbrahim xx



Gol: Dk. 65 Celil (penaltıdan) (Malatyaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 88 Murat Duman, Dk. 90 2 Mustafa Olcaytu, Dk. 90 3 Fevzi (Malatyaspor), Dk. 36 Orhan (Hacettepe)







ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - GAZİANTEPSPOR: 2

Stat: Atatürk



Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Ayhan Akgöz xx, Engin Erdem xx



Çaykur Rizespor: Ferhat xx, Ömer xx, Kürşat xx, Serdar x (Dk. 64 Engin x), Erman xx (Dk. 81 Sedat x), Şadi xx, Riberio x (Dk. 46 Mehmet x), Murat Ocak x, İlhan x, Özgür xx, Uğur xx



Gaziantepspor: Murat xx, Bekir xxx, Murat Ceylan xx, Erkan xx, Mehmet Yozgatlı xx (Dk. 75 Olcan xx), Zurita xx, Tabata xxx, Hakan x (Dk. 31 Erman xx), Mehmet Polat xxx, Souza xx, Ahmet xx (Dk. 64 Emrah x)



Goller: Dk. 42 Tabata, Dk. 77 Olcan (Gaziantepspor)



Sarı Kartlar: Dk. 7 Özgür (Çaykur Rizespor), Dk. 36 Mehmet Yozgatlı, Dk. 88 Murat (Gaziantepspor)







KONYASPOR: 1 - GÜNGÖREN BELEDİYESPOR: 0



Stat: Atatürk



Hakemler: Nihat Akman xxx, Gökhan Ercan xxx, Emin Yıldırım xxx



Konyaspor: Oğuzhan xx, Şener xx, Serhat xx, İsmail xxx, Erhan xx, Uğur Yanıkdemir xx (Dk. 67 Fahri x), Mustafa Er xx, Fatih xx (Dk. 73 Erdal x), Caner xx (Dk. 60 Tehoue x), Koray xx, Veysel xxx



Güngören Belediyespor: Harun xx, İzzet xx, Güray x, Mustafa Ün xx, İlyas xx, Seçkin xxx, Ersin xx, Hamza xx, Turan xx, Turgut xx (Dk. 61 Ahmet x), Uğur Tülümen xx (Dk. 72 Ersal x)



Gol: Dk. 53 Veysel (Konyaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 84 Koray (Konyaspor), Dk. 45 İlyas (Güngören Belediyespor)





BURSASPOR: 3 - BELEDİYE VANSPOR: 0



Stat: Atatürk



Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Yiğit xx, Sercan Olguncan xx



Bursaspor: Ivankov xxx, Yenal xx (Dk. 46 Fabricio Melo xx), Cihan xx, İbrahim xx (Dk. 86 Veli ?), Bekir xx, Emrah xxx, Rodrigues xx, Romaşenko xx, İsmail xxx, Halil x (Dk. 57 Mustafa x), Adriano Melo xx



Belediye Vanspor: Hüseyin xx, Ali xx, Mükerrem xx, Fikret xx, Zeki xx, Osman xx, Can xx, Mehmet x (Dk. 41 Soner xx), Mesut xx, İbrahim xx (Dk. 83 Alaattin ?), Aydın x (Dk. 61 Ömer Kaplan x)



Goller: Dk. 37 Ivankov (penaltıdan), Dk. 75 Fabricio Melo, Dk. 82 Adriano Melo (Bursaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 43 Emrah, Dk. 53 İbrahim, Dk. 59 Rodrigues, Dk. 74 Adriano Melo (Bursaspor), Dk. 78 Osman (Belediye Vanspor)



Kırmızı Kart: Dk. 36 Fikret (Belediye Vanspor)







MANİSASPOR: 4 - KOCAELİSPOR:1



Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Serkan Çınar xx, Murat Şahin xx, Gökmen Olgaç xx



Manisaspor: Ufuk xx, Borbiconi xxx, Ufukhan xx, Yiğit xxx, Erman xxx, Hüseyin Tok xxx, Ferhat xxx, Muhammed xxx (Dk. 84 Hikmet ?), Nizamettin xxx, Sezer xxx (Dk. 78 Ömer xx), Adem Büyük xx (Dk. 64 Rafael xx)



Kocaelispor: Serdar x, Musa x (Dk. 44 Serkan Yanık x), Tutoriç x, Tolga x, Volkan x (Dk. 73 Murat x), Bülent Bölükbaşı xx (Dk. 68 Musa x), Semavi xx, Patrice x, Aldelkoviç x, Taner x, Jestroviç xx



Goller: Dk. 39 ve 84 Muhammed, Dk. 55 Taner (kendi kalesine), Dk. 69 Sezer (Manisaspor), Dk. 45 Taner (Kocaelispor)



Sarı Kartlar: Borbiconi, Ufukhan (Manisaspor), Serdar, Patrice, Serkan (Kocaelispor)







İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 1 - TOKATSPOR: 2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Taner Gizlenci xx, Birol Güldane xx, Erdem Gökalp xx

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Ali xx, Rızvan xx, Cesario xx, Barbosa x (Dk. 32 Mahmut x), Gökhan Süzen xx, Serhat x, Okan x (Dk. 77 İlyas x), Tjikuzu xx, Erman xx, Uğur x, Adriano x (Dk. 53 Bebbe xx)

Tokatspor: Mehmet xx, Gökalp xx, Adem xx, Hüseyin Karaca xx, Ferhat xxx, Sinan xx, Şamil xx, Ogün xx, Kemal x (Dk. 54 Mustafa xx), Ahmet xx (Dk. 96 Fuat xx), Bülent x (Dk. 69 Şinasi xx)

Goller: Dk. 90 Bebbe (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), Dk. 90 Ferhat, Dk. 111 Mustafa (Tokatspor)

Sarı Kartlar: Dk. 4 Ferhat, Dk. 72 Mustafa, Dk. 105 Mehmet (Tokatspor), Dk. 18 Barbosa, Dk. 81 Mahmut, Dk. 105 Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Kırmızı Kart: Dk. 105 Cesario (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)







SAMSUNSPOR: 7 – ANTALYASPOR: 8 (PEN)



Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Zafer Demir xxx, Sedat Etik xxx, Nurettin Çiçek xxx



Samsunspor: Hasan xx, Mesut xx (Dk. 68 Oktay xx), Turgay xx, Burhan xxx, Turgut xx, İsmail xx (Dk. 80 Hakan Akman xx), Murat xx, Can xx, Hakan Koçarslan, xx, Kenan xx, Volkan Çekiç xx (Dk. 46 Ömür xx)



Antalyaspor: Fevzi xx, Vahap xx, Yalçın xx, Orhan xx, Şenol xx, Recep xx, Abdullah xxx, Hakan Özmert xx (Dk. 46 Djiehoua xx), Korhan xx (Dk. 46 Volkan, Arslan xx), Ahmet xx, Mustafa xx (Dk. 59 Fatih xx)



Goller: Dk. 12 Burhan (Samsunspor), Dk. 61 Abdullah (Antalyaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 52 Mesut, Dk. 62 Turgut, Dk. 95 Can (Samsunspor), Dk. 114 Ahmet (Antalyaspor)