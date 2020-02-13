Kupada son yarı finalist Sivasspor'u eleyen Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 0-0 sona eren maçın rövanşında Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor, kozlarını Sivas'ta paylaştı. 1-1 biten maçın ardından tur atlayan taraf Fraport TAV Antalyaspor oldu.

Demir Grup Sivasspor maça Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fernando, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Yatabare 11'i ile başladı.

Fraport TAV Antalyaspor ise maça Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Amilton, Charles, Doğukan Sinik, Blanco 11'i ile çıktı.

Sivasspor Yasin ile öne geçti

5. dakikada Uğur Çiftçi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

24. dakikada sağdan ani gelişen Sivasspor atağında Yasin Öztekin'in ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

28. dakikada Yasin Öztekin'in pasında Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çıkardı.

32. dakikada Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına pasında Yatabare, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Yasin Öztekin'e bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası yakınından yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

Antalyaspor turladı

Antalyaspor, ikinci yarının hemen başında, 49. dakikada 1-1'lik eşitliği getiren golü atmayı başardı.

Antalyaspor, Amilton'un asistinde Doğukan Sinik'in attığı golle beraberliği yakaladı.

1-1 tamamlanan karşılaşma sonrasında, yarı final biletini alan taraf Antalyaspor oldu.

Böylece, yarı finalde Trabzonspor - Fenerbahçe eşleşmesinden sonra Alanyaspor - Antalyaspor eşleşmesi de kesinleşmiş oldu.

Yarı final maçları ne zaman?

Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.