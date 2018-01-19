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Spor

Kupada son çeyrek finalist Galatasaray

Bucaspor'u rövanş maçında da mağlup eden sarı-kırmızılılar Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı

19 Ocak 2018 10:57

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, ilk maçta evinde 3-0 mağlup ettiği Bucaspor'u rövanş maçında da yine 3-0 yenerek, 6-0'lık eşleşme sonucuyla çeyrek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılılara Buca deplasmanında galibiyeti getiren goller 33. dakikada Bafetimbi Gomis, 44. dakikada Yasin Öztekin ve 53. dakikada Sofiane Feghouli'den geldi.

Galatasaray bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Akhisarspor, Giresunspor, Beşiktaş ve Kayserispor'un ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna çeyrek finalde devam eden son takım oldu.

 

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