Kupada son 16 turunun hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda görev alacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı 8 Şubat Salı, 9 Şubat Çarşamba ve 10 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görev yapacak hakemler de belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK / Fırat Aydınus
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor / Ali Şansalan
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor / Arda Kardeşler
9 Şubat Çarşamba
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor / Volkan Bayarslan
17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor / Mert Güzenge
20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor / Alper Ulusoy
10 Şubat Perşembe
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor / Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Göztepe / Yasin Kol