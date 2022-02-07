Kupada son 16 turunun hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda görev alacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı 8 Şubat Salı, 9 Şubat Çarşamba ve 10 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görev yapacak hakemler de belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK / Fırat Aydınus

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor / Ali Şansalan

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor / Arda Kardeşler

9 Şubat Çarşamba

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor / Volkan Bayarslan

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor / Mert Güzenge

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor / Alper Ulusoy

10 Şubat Perşembe

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor / Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Göztepe / Yasin Kol