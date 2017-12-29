Kupada rövanş maçlarının tarihleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçlarının programı açıklandı. TFF\'den yapılan açıklamaya göre son 16 Turu 2. Maçları 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:
16.01.2018 SALI
16.00 Bursaspor - Gençlerbirliği
18.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor
20.30 İstanbulspor - Fenerbahçe
17.01.2018 ÇARŞAMBA
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor
18.00Medipol Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor
20.30 Osmanlıspor - Beşiktaş
18.01.2018 PERŞEMBE
18.00 Antalyaspor - Kayserispor
20.30 Bucaspor - Galatasaray