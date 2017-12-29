Kupada rövanş maçlarının tarihleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçlarının programı açıklandı. TFF\'den yapılan açıklamaya göre son 16 Turu 2. Maçları 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:

16.01.2018 SALI

16.00 Bursaspor - Gençlerbirliği

18.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor

20.30 İstanbulspor - Fenerbahçe

17.01.2018 ÇARŞAMBA

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor

18.00Medipol Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor

20.30 Osmanlıspor - Beşiktaş

18.01.2018 PERŞEMBE

18.00 Antalyaspor - Kayserispor

20.30 Bucaspor - Galatasaray