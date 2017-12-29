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Spor

Kupada rövanş maçlarının tarihleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçlarının programı açıklandı

29 Aralık 2017 20:34

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçlarının programı açıklandı. TFF\'den yapılan açıklamaya göre son 16 Turu 2. Maçları  16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:
16.01.2018 SALI
16.00 Bursaspor - Gençlerbirliği
18.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor
20.30 İstanbulspor - Fenerbahçe
17.01.2018 ÇARŞAMBA
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor
18.00Medipol Başakşehir  - Akın Çorap Giresunspor
20.30 Osmanlıspor - Beşiktaş
18.01.2018 PERŞEMBE
18.00 Antalyaspor - Kayserispor
20.30 Bucaspor - Galatasaray

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