Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor Avni Aker Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırladı.

1. dakikada Olcan'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Adrian'ın yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

38. dakikada Soner'in derinlemesine pasında ceza alanı içinde topla buluşan Volkan, Ziya tarafından düşürülünce maçın hakemi Tolga Özkalfa penaltı kararı verdi. Bu sezon ilk penaltısını kullanan bordo-mavililerde Adrian'ın vuruşu kaleci Borjan'dan döndü ancak bu futbolcu kontrol ettiği topu sol ayağıyla filelere gönderdi: 1-0

45+1. dakikada Volkan'ın ceza alanı dışından çektiği şutta top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takım 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2.yarı

47. dakikada Zokora'nın kullandığı serbest atışta, Halil topu ceza alanı içindeki Adrian'a aktardı. Bu futbolcunun kaleci Borjan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top filelerle buluştu: 2-0

53. dakikada Soner ile paslaşarak sağdan ceza alanına giren Adrian, kaleci Borjan ile bir kez daha karşı karşıya kalarak topu sol ayağıyla filelere gönderdi: 3-0

65. dakikada Halil ile verkaç yaparak sağdan ceza alanına giren Adrian'ın yerden şutunda, kaleci Borjan'dan dönen topu Olcan filelerle yolladı: 4-0

68. dakikada Eneramo'nun ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

72. dakikada Halil'in pasında sağ çaprazda Ziya'dan sıyrılan Volkan'ın yerden şutunda, top kaleci Borjan'ın sağ köşesinden filelere gitti: 5-0

77. dakikada Halil'in pasında soldan ceza alanına giren Aykut, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 6-0

Karşılaşmayı 6-0 kazanan bordo-mavililer, finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor-Sivasspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Tolga Özkalfa, Adil Sinem, Ekrem Kan

Trabzonspor: Tolga, Serkan, Giray, Mustafa, Cech, Zokora, Olcan, Soner, Adrian, Volkan, Halil

Sivasspor: Borjan, Ziya, Kadir, Grosicki, Erman Kılıç, Eneramo, Navratil, Hakan, Erhan, Ümit, Aatif

14. kez finalde

Sivaspor'u 6-0 yenerek eleyen Trabzonspor, tarihinde 14'üncü kez finale yükseldi.

İlk maçta deplasmanda aldığı 2-1'lik yenilginin rövanşında rahat bir galibiyet elde eden bordo-mavililer, 2 sezon aradan sonra finale çıkma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, en son 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe ile Şanlıurfa GAP Arena Stadı'nda final oynamış ve rakibini 3-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Maç sonunda galibiyet sevinci

Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu futbolcular ve taraftarlar, galibiyeti birlikte kutladılar.

Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular, bütün tribünleri dolaşarak taraftarlarla sevinç yaşadılar.

Bordo-mavililer, sezonun en farklı galibiyetini aldı.

Kendilerine yakışan başarıyı elde ettiler

Trabzonspor teknik direktörü Tolunay Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un bu sezon zor günler geçirdiğini belirterek, "Oyuncularım bugün çok iyi mücadele verdiler ve kendilerine yakışan başarıyı elde ettiler. Zorlu günlerde çok doğru davranan bu oyuncular her şeyi hak ediyorlar. Finale çıktıysak, bu başarı oyuncularındır" dedi.

Trabzonspor'un seyircisiyle bütünleştiği zaman ne kadar güçlü bir takım ve camia olduğunu herkese gösterdiğini kaydeden Kafkas, "Eğer biz kendi iç dinamiklerimizi kullanabilirsek geçmişte olduğu gibi bugün de büyük işler yaparız" ifadesini kullandı.

Son haftalarda Kayserispor maçına kadar olan bölümde 3 maç art arda galip geldiklerini dile getiren Kafkas, şöyle devam etti:

"Kayserispor maçının kupa maçı öncesi olması bizim için dezavantajdı. Aslında Orduspor maçıyla takımın ciddi bir ivmesi vardı. Bugün ise zirveye geldi. Ligde iyi çıkışımız var ama bundan sonraki tek hedef final olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı da ligin alt sırasını ilgilendiriyor. Trabzonspor'a yakışır bir şekilde maçı oynayacağız. Pazartesi bütün Trabzonspor taraftarını maça bekliyoruz."

Adrian ve Aykut'un açıklamaları

Karşılaşmada 3 gol atan Polonyalı oyuncu Adrian ise finale yükseldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bizim için sezonun en önemli maçıydı. Farklı şekilde kazanıp finali oynama hakkını elde ettik. Şimdi tek hedefimiz finali de oynayıp Türkiye Kupası'nı buraya getirmek" dedi.

Trabzonspor formasıyla ilk golünü atan Aykut ise "Kupada finale yükselmeyi başardık. Şimdi hedefimiz o kupayı Trabzon'a getirmek" diye konuştu.