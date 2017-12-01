Kupada gol yağmuru

Maç başına gol ortalaması 4.25!

İSTANBUL, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Maçlarda atılan gollerin fazlalığı dikkatlerden kaçmadı.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda adeta gol yağmuru yaşandı. Kayserispor\'un Eyüpspor\'u 3-2 mağlup ettiği maçla tamamlanan 5\'inci tur ilk maçlarında, toplam 68 kez gol sevinci yaşandı. 16 karşılaşmanın oynadığı 5\'inci turda, maç başına 4.25 gol ortalaması yakalandı.

Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor\'u kendi sahasında 9-0 mağlup ederek en farklı skoru kaydederken, siyah-beyazlıları Adana Demirspor\'u 6-0 ile geçen Fenerbahçe takip etti. Galatasaray ve Trabzonspor da maçlarından 4 farkla galip ayrıldı.

Tek maç üzerinden oynanan ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın olmadığı 4\'üncü tur karşılaşmalarında maç başına 2.7 gol ortalaması yakalanmıştı.