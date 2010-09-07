-KUPADA FİNAL TOPUNUN ADI: ''JO'BULANİ'' ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Dünya Kupası'nda Hollanda ve İspanya arasında yapılacak final maçında, Jabulani ile değil, Jo'bulani ile oynanacak. 2010 Dünya Kupası için özel üretilen ve futbolcularca sıkça eleştirilen top Jabulani, 11 Temmuz Pazar günkü final maçında yerini Jo'bulani'ye bırakacak. Jabulani ile aynı teknik özelliklere, ancak farklı renge sahip olan Jo'bulani, altın sarısı ve beyaz rengiyle dikkati çekiyor. Jo'bulani'nin ismi, bazen Jo'burg olarak da adlandırılan finalin oynanacağı kentten, Johannesburg'dan geliyor. Topta kullanılan altın sarısı rengi, bu kentin Zulu dilinde ''Altın'' anlamına gelen ''eGoli'' lakabına vurgu yapıyor. İngiliz bilim adamları, 2010 Dünya Kupası için Adidas'ın sponsorluğunda, tarihin en yuvarlak futbol topunu, Jabulani'yi geliştirdi. Özel bir teknikle birleştirilen 8 parçadan oluşan Jabulani'de dikişler en aza indirildi, bu sayede topa mükemmel bir yuvarlaklık verildi. Bu özellik, topun vurulabilir yüzeyini yüzde 70 artırdı, topun havada 5 kat hızlı ilerlemesine de imkan sağladı. Zulu dilinde ''kutlama'' anlamına gelen Jabulani'nin üzerinde, Jo'bulani'nin aksine 11 renk bulunuyor. Her takımın 11 futbolcuyla sahaya çıkmasını temsil eden bu renkler, aynı zamanda Güney Afrika'da konuşulan 11 resmi dili de simgeliyor. Adidas'ın dünya kupası için 11. kez hazırladığı, çevresi 69 santimetre, ağırlığı 440 gram olan topun bir diğer önemli özelliği ise ıslandığı zaman ağırlığının hiç artmaması. FIFA standartları uyarınca, bir top ıslandığında, ağırlığının yüzde 10'a kadar artması kabul görürken, bu oran Jabulani'de yüzde sıfır. Jo'bulani, Dünya Kupası finalleri için özel üretilen 2. top oldu.