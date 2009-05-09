T24 LogoT24 Logo
Spor

Kupada final maçının biletleri satışa çıktı

09 Mayıs 2009 16:40


Fortis Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasında 13 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de oynanacak final maçının biletleri satışa çıkarıldı. 

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçın biletleri bu sabahtan itibaren Biletix'ten ve Atatürk Stadı gişelerinden satışa sunuldu.

Biletler, kale arkası tribünler için 30 TL, maraton tribün için 60 TL, kapalı tribün için de 90 TL'den satılıyor.

Bu arada, TFF 3. Lig Yükselme Grubu'nda Göztepe ile Tavşanlı Belediyesi TKİ Linyitspor takımları arasında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak maç nedeniyle yarın stat gişelerinden bilet satışı yapılmayacağı duyuruldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24