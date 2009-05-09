Kupada final maçının biletleri satışa çıktı



Fortis Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasında 13 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de oynanacak final maçının biletleri satışa çıkarıldı.



İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçın biletleri bu sabahtan itibaren Biletix'ten ve Atatürk Stadı gişelerinden satışa sunuldu.



Biletler, kale arkası tribünler için 30 TL, maraton tribün için 60 TL, kapalı tribün için de 90 TL'den satılıyor.



Bu arada, TFF 3. Lig Yükselme Grubu'nda Göztepe ile Tavşanlı Belediyesi TKİ Linyitspor takımları arasında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak maç nedeniyle yarın stat gişelerinden bilet satışı yapılmayacağı duyuruldu.



