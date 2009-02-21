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Spor

Kupada erken final

24. Erkekler Teknosa Türkiye Kupası yarı final maçlarında eşleşmeler belli oldu.

21 Şubat 2009 02:00

 24. Erkekler Teknosa Türkiye Kupası yarı final maçlarında eşleşmeler belli oldu.

Basketbolda 24. Erkekler Teknosa Türkiye Kupası 8'li finallerinde ilk gün müsabakalarının tamamlanmasının ardından, bugün yapılacak yarı final maçlarının programı belli oldu.

İzmir Halkapınar Salonu'nda tamamlanan çeyrek final müsabakaları bitiminde yapılan kura çekimine göre, yarı final ilk maçında bugün saat 15.00'te Erdemirspor ile Galatasaray Cafe Crown karşılaşacak.

Yarı finalin 2. maçında ise saat 17.15'te Efes Pilsen ile Fenerbahçe Ülker karşı karşıya gelecek.

NTV Spor naklen yayınlayacak bugünkü karşılaşmaları galip bitiren takımlar, yarın saat 16.00'da finalde karşılaşacak.

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