Kupada erken final



Voleybolda Teledünya Türkiye Kupası kuraları çekildi.



Teledünya Türkiye Kupası 2. etap müsabakalarının kura çekimi federasyon başkanı Erol Ünal Karabıyık, federasyon yöneticileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Törende konuşan Karabıyık, Teledünya ile isim sponsorluğu anlaşması yaptıklarını belirterek, turlara göre takımların para kazanacaklarını ve şampiyon olan takımların ayrıca 10'ar bin YTL elde edeceklerini söyledi.



Mart ayında voleybolun da İddaa (bahis oyunları) kapsamına alınacağını belirten Karabıyık, şunları kaydetti:



''Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile mutabakat aşamasındayız. Voleybol takımlarının genel havuzdan pay alması için uğraşıyoruz. Bize göre 1. lig takımları yılda 1 milyon YTL gibi bir para kazanabilmeli. Diğer liglerin de İddaa kapsamına alınması için çaba gösteriyoruz. Maçları televizyondan naklen yayınlandığı için 2. ve 3. lig takımlarımızı da İddaa kapsamına aldırabiliriz.''



Kura çekimi sonucu eşleşmeler şöyle oluştu:



-ERKEKLER-

Maliye Milli Piyango-Arkas

Belediye Plevne-MEF Okulları

Polis Akademisi-Sosyal Güvenlik Kurumu

Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediye

Fenerbahçe-Galatasaray

Halkbank-Bozkurt Belediye

Erkeklerde ilk maçlar, kuradaki isim önceliğine göre 18-19 Kasım tarihlerinde yapılacak.



-BAYANLAR-

Ereğli Belediye-Eczacıbaşı Zentiva

Beşiktaş-Vakıfbank Güneş Sigorta

Yeşilyurt-Türk Telekom

Karşıyaka-Fenerbahçe Acıbadem

Bayanlarda ise ilk maçlar 25-26 Kasım tarihlerinde oynanacak.



