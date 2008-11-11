Kupada dev randevu



Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda bugün Trabzonspor'la Beşiktaş saat 20.00'de Trabzon'da karşı karşıya gelecek.





Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor ile Beşiktaş, bugün Trabzon'da yapacakları karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamanın hesaplarını yapıyor.



Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Bünyamin Gezer Yönetecek. Karşılaşma Lig TV'den canlı yayınlanacak.



TRABZONSPOR, SAHASINDA YENİLMİYOR



Trabzonspor, uzun süredir sahasında yaptığı maçlarda rakiplerine boyun eğmiyor. Ligde en son geçen sezon 19 Ocak'ta isim değişikliği yapan Hacettepe'ye 2-1 yenilen bordo-mavililer, yaklaşık 300 gündür sahasında rakiplerine yenilmiyor.



MUHTEMEL 11



Trabzonspor'un Beşiktaş maçında sahaya Sylva, Serkan, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Colman, Selçuk, Umut (Isaac), Yattara ve Gökhan muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor.



Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Fortis Türkiye Kupası maçlarının lig maçlarına oranla daha farklı geçtiğini belirterek, ''Deplasman takımları dahi beraberliğe razı bir anlayışta oynamıyorlar. Her takım kazanmak istiyor. İlk maçta kaybettiğimizi göz önüne alırsak bu maçta yolumuza devam etmemiz için kazanmamız gerekiyor. Ama aynı duyguları Beşiktaş da taşıyordur. Sonuç olarak 3 puan alıp kupada yolumuza devam etme arzusundayız'' diye konuştu.



Hacısalihoğlu, bordo-mavili takımın iyi futbol oynamadığı yönünde söylemler olduğunu kaydederek, ''Ama eksik tarafların giderilmesi için iyi tarafları koruyup yanlışları tespit etmemiz lazım. Kırmadan dökmeden bu tenkitleri ve uyarıları yaparsak takımın düzelmesine katkıda bulunmuş oluruz. Mahalli basın ve taraftarların da destek olmaları gerekir. Yoksa doğruları da bozmuş oluruz. Bu da düzelmeye yardımcı olmaz aksine daha da kötü olur. Her şeye rağmen oynadığımız maçlardan Galatasaray maçını çıkarsak hepsinde rakiplerden daha üstündük. Puan olarak çok az kayıpla zirvede olmak sevindirici'' dedi.



Takımın daha iyi olması için mutlaka teknik heyet tarafından çalışmalar yapıldığını ifade eden Hacısalihoğlu, ''Ligde arzu edilen neticeler alamayan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında eksik kadrosuna rağmen iyi futbol sergiledi ve güzel netice aldı. Demek ki takımları tenkit etmek ve futbolcuları kötülemek yerine kazanmaya çalışmakla bazı şeyler düzelebiliyor. Şu ana kadar aldığımız 23 puan iyi. Takım, kötü oynayarak bu kadar puan topluyorsa biraz daha iyi oynarsa taraftarını çok daha mutlu edecek'' şeklinde konuştu.



Ligin ilk yarısında iki takım arasında yapılan maç ise golsüz eşitlikle sona ermişti.

