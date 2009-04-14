Kupada dev final



Teknosa Bayanlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Saat 15.30’daki dev maç NTV Spor’dan canlı olarak ekrana gelecek.



Teknosa Bayanlar Türkiye Kupası'nda final, klasik bir derbiye sahne olacak. Kayseri'de düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe ve Galatasaray, bugün 15.30’da kupaya ulaşmak için karşı karşıya gelecekler.



Bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olan Galatasaray, ligdeki iki karşılaşmada ise rakibine boyun eğmişti.



Geçtiğimiz hafta içinde FIBA Eurocup'ı kazanarak bayan basketbolu tarihinde ilk kez Avrupa kupası kaldıran takım unvanına ulaşan Galatasaray, yarı finalde ligde normal sezonu ikinci bitiren Samsun Basket'i geçmişti. Sarı-kırmızılılarda ilk beş başlayan Esra Şencebe, Samsun maçında burnu kırıldığı için forma giyemeyecek.



Esra'nın yokluğunda Tuğba Palazoğlu'nun ilk beş çıkması beklenirken, Galatasaray'ın finaldeki en büyük kozları iki Amerikalı oyuncusu olacak. Pota altında hareketli bir uzun olan Sophia Young ve takımın en skorer ismi Seimone Augustus, Galatasaray'a bir hafta içindeki ikinci kupasını kazandırmak istiyorlar.



Son 10 sezonun sekizinde Türkiye Kupası'nı kazanan, üst üste beş yıldır bu kupanın sahibi olan Fenerbahçe ise unvanını korumanın peşinde.



Kupa yarı finalinde Tarsus Belediye'yi zorlanmadan geçen sarı-laciverlilerde eksik bulunmazken, bu sezon Euroleague'de All-Star seçilen pivot Nevriye Yılmaz, takımın en büyük silahı.



ABD Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan Katie Smith ve Tammy Sutton-Brown ise sarı-lacivertlilerin diğer kozları olacak.



YARI FİNAL MAÇLARI



GALATASARAY: 85 - SAMSUN BASKETBOL: 82

Salon: Kadir Has

Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir

Galatasaray: Emine 5, Şaziye, Bahar, Işıl 4, Brown 13, Korel, Yasemin 4, Yasemen, Kress 14, Augustus 20, Youn 13, Sencebe 12

Samsun Basketbol: Cansu, Özlem, Gamze, Nihan 18, İlkay 4, Nesibe 10, Bride 13, Olanrew 14, Larkins 17, Bales 6, Nihal, Hanife

1. periyot:25-24

Devre: 51-46 (Samsun Basketbol lehine)

3. periyot: 71-66



FENERBAHÇE: 84 - TARSUS BELEDİYESİ: 71

Salon: Kadir Has

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Uğur Özen

Fenerbahçe: Esmeral 11, Birsel 7, Yasemin, Nalan 2, Powell 3, Nevriye 20, Ajavon 11, Sutton 13, Melike, Nevlin 5, Smith 12

Tarsus Belediyesi: Hatice, Gökçe 5, Brown, Dickson 14, Ayşe 6, Burcu 2, Didem 25, Davenport 17, İlsu 1, Saadet 1

1. Periyot: 17-16

İlk Devre: 41-32 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 64-52