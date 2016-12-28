Kupada Darıca Gençlerbirliği sürprizi!

Kupada Darıca Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken, üst tur için umutlandı...
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'u 2-1 yendi.
Stat: Darıca İlçe
Hakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan
Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli, Alper Tursun, Selçuk Baştürk, Cem Tosun, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Gökhan Erdoğan (Dk. 67 Murat Can Bölükbaşı), İlyas Yılmazer, Abuzer Gaffar Toplu (Dk. 75 Serhan Yılmaz), Aziz Kızılgün, Gökhan Solak (Dk. 79 Metehan Yatkın)
Kayserispor: Ahamada, Anıl Karaer, Kubilay Sönmez, Furkan Yaman (Dk. 32 Kerim Can Güzeldal), Stevanovic, Murat Duruer, Mert Ilıman, Erdem Onur Beytaş, Devlet Karataş, Mert Özyıldırım, Mijailovic
Goller: Dk. 36 Selçuk Baştürk, Dk. 47 Cafercan Aksu (Darıca Gençlerbirliği), Dk. 75 Anıl Karaer (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Kerim Can Güzeldal (Kayserispor), Dk. 53 Sinan Turan, Dk. 74 Gökhan Solak (Darıca Gençlerbirliği)