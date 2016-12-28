T24 LogoT24 Logo
Spor

Kupada Darıca Gençlerbirliği sürprizi!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda puansız Darıca Gençlerbirliği, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

28 Aralık 2016 17:59

Kupada Darıca Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken, üst tur için umutlandı...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'u 2-1 yendi.

Stat: Darıca İlçe

Hakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli, Alper Tursun, Selçuk Baştürk, Cem Tosun, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Gökhan Erdoğan (Dk. 67 Murat Can Bölükbaşı), İlyas Yılmazer, Abuzer Gaffar Toplu (Dk. 75 Serhan Yılmaz), Aziz Kızılgün, Gökhan Solak (Dk. 79 Metehan Yatkın)

Kayserispor: Ahamada, Anıl Karaer, Kubilay Sönmez, Furkan Yaman (Dk. 32 Kerim Can Güzeldal), Stevanovic, Murat Duruer, Mert Ilıman, Erdem Onur Beytaş, Devlet Karataş, Mert Özyıldırım, Mijailovic 

Goller: Dk. 36 Selçuk Baştürk, Dk. 47 Cafercan Aksu (Darıca Gençlerbirliği), Dk. 75 Anıl Karaer (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kerim Can Güzeldal (Kayserispor), Dk. 53 Sinan Turan, Dk. 74 Gökhan Solak (Darıca Gençlerbirliği)

ETİKETLER

Ziraat Türkiye KupasıDarıca GençlerbirliğiKayserispor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24