Kupada Beşiktaş üstün

Fortis Türkiye Kupası'nda 13 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş finali öncesi, siyah-beyazlıların kupa maçlarında rakibine üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında kupada oynanan 18 maçta Beşiktaş 10, Fenerbahçe 3 galibiyet alırken, 5 maç da berabere bitti.



Beşiktaş ile Fenerbahçe, 13 Mayıs Çarşamba günü yapılacak final maçıyla birlikte Fortis Türkiye Kupası'nda son 4 sezonda 3. kez birbirleriyle karşılaşacaklar.



Her iki takım, Türkiye Kupası'nda 2005-2006 sezonunda, 17 yıl sonra finalde karşılaşmış ve 3 Mayıs 2006'da İzmir Atatürk Stadı'nda yapılan maçı Beşiktaş, uzatma bölümünde 3-2 kazanarak, kupayı müzesine götürmüştü.



Beşiktaş'ın ilk yarıda Tümer Metin ve Gökhan Güleç'in golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe, ikinci yarıda Alex ve Mehmet Yozgatlı'nın golleriyle 2-2 beraberliği sağlayarak karşılaşmayı uzatmaya götürmüştü. Beşiktaş, 113. dakikada, daha sonra ezeli rakibinde forma giyen Tümer'in golüyle maçı 3-2 kazanıp kupanın sahibi olmuştu.



SON RANDEVU 2006-2007 SEZONUNDA



2006-2007 sezonunda ise her iki ekip bu kez yarı finalde birbirlerine rakip oldu.



11 Nisan 2007 tarihinde BJK İnönü Stadı'nda yapılan maçı Bobo'nun 82. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, 26 Nisan'da Kadıköy'deki rövanşta, Tümer Metin'in 56. dakikadaki golüyle yenik duruma düştü ve normal süre 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erince, uzatmaya gidildi. Uzatma bölümünde 102. dakikada Mert Nobre'nin golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan Beşiktaş, ilk maçtaki avantajıyla finale yükseldi.



Ezeli rakiplerin kupada büyük çekişmeye sahne olan son 2 eşleşmesinde, turu geçen tarafı uzatma bölümleri belirledi ve her ikisinde de gülen taraf Beşiktaş oldu.



İKİ FİNALDE DE BEŞİKTAŞ GÜLDÜ



Ezeli rakipler, kupa finalinde daha önce 2 kez karşılaştı. 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, kupayı müzesine götürürken, 2005-2006 sezonundaki finalde de siyah-beyazlılar uzatmada 3-2'lik skorla galip geldi.



BEŞİKTAŞ 8, FENERBAHÇE 3 KEZ TURU GEÇTİ



Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 11 kez eşleşti. İki kez final, 4 kez yarı final, 4 kez çeyrek final, 1 kez de 4. turda karşı karşıya gelen ezeli rakiplerden, ilk 3'ünde Fenerbahçe, son 8'inde ise Beşiktaş turu geçti.



TOPLAM 18 MAÇ YAPTILAR



Ezeli rakipler, Türkiye Kupası'ndaki 11 eşleşmede şimdiye dek toplam 18 maç yaptılar.



Kupadaki maçlardan 1'i hükmen olmak üzere 3'ünü Fenerbahçe, 10'unu Beşiktaş kazanırken, 5 maç berabere bitti. Siyah-beyazlıların 26 golüne, sarı-lacivertliler 18 golle karşılık verdi.



FENERBAHÇE'NİN 26 YILLIK HASRETİ



Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında 26 yıldır Beşiktaş önünde galip gelemiyor.



Ezeli rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, daha sonra yaptığı 14 kupa maçında da galibiyet alamadı.



Bu süre içinde Beşiktaş ile yaptığı kupa maçlarından 10'unu yitiren, 4'ünde de berabere kalan Fenerbahçe, aynı süre içinde Türkiye Kupası'nı da müzesine götürme başarısını gösteremedi.



HÜKMEN BİTEN MAÇ



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarından 1'i, sarı-lacivertli takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.



1982-1983 sezonunda ezeli rakipler çeyrek finalde karşılaştı. 4 Mayıs 1983'de Fenerbahçe Stadı'nda yapılan ilk maç 1-1 bitti, ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımdan Mehmet Ekşi'nin, sarı kart cezalısı olmasına karşın oynatıldığı belirlenince, Futbol Federasyonu bu maçın sonucunu 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil etti. Rövanş maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, buna karşın elenmekten kurtulamadı.



Diğer yandan, iki takım arasında 1983-1984 sezonunda yarı finaldeki eşleşmede ilk maç 0-0 biterken, rövanş maçında da normal süre 2-2 tamamlandı. Uzatma bölümünde 2 gol bulan Beşiktaş, 4-2'lik skorla turu geçmeyi bildi.