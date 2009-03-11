Kupada avantaj Arkasspor'da

Voleybolda Erkekler Teledünya Türkiye Kupası finalinin ilk maçında Arkasspor, Ziraat Bankası'nı 3-2 yendi.
Erkekler Teledünya Türkiye Kupası finalinin ilk maçında Arkasspor, Ziraat Bankası'nı 3-2 mağlup etti.
Kupayı kazanan takım, 17 Mart Salı günü Ankara'da yapılacak maçın ardından belli olacak.
ARKASSPOR: 3 - ZİRAAT BANKASI: 2
Salon: Atatürk
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Ali Bade
Arkasspor: Hüseyin, Ahmet, Gruszka, Duerden, Gökhan, Suela (Nuri, Bülent, Mustafa, Burutay)
Ziraat Bankası: Selçuk, Granvorka, Maly, Contreras, Yasin, Zafer (Akif, Resul, Serkan)
Setler: (26-28, 20-25, 25-18, 25-18, 15-13)
Süre: 116 Dakika (29, 24, 22, 25, 16)