T24 LogoT24 Logo
Spor

Kupada 2. kademe eşleşmeleri

12 Eylül 2008 03:00


Fortis Türkiye Kupası 2. kademe maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

Mövenpick Otel'de gerçekleştirilen Fortis Türkiye Kupası 2. tur kura çekimine, Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Metin Kazancıoğlu, amaçlarının Türk futbolunu en üst seviyeye taşımak olduğunu belirterek, ''Bu sezon Fortis Türkiye Kupası'nda 13 milyon 250 bin dolar ödül dağıtacağız. Kupanın 1. ve 2. kademe maçlarını düşünerek yönetim kurulumuzun aldığı karara göre yeni bir uygulama yapacağız. Buna göre 1. turda mücadele eden takımların yanı sıra 2. kademedeki 32 takıma 10'ar bin dolar para vereceğiz'' dedi.

Konuşmaların ardından kura çekimine geçilirken, 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak 2. kademede eşleşmeler şöyle oluştu:

İstanbulspor-Ankaraspor
Malatyaspor-Hacettepe
Manisaspor-Kocaelispor
Çaykur Rizespor-Gaziantepspor
Konyaspor-Güngören Belediyespor
Alanyaspor-Gençlerbirliği
Bursaspor-Belediye Vanspor
Ankaragücü-Giresunspor
Denizlispor-Sakaryaspor
Eskişehirspor-Diyarbakırspor
Samsunspor-Antalyaspor
İskenderun Demirçelikspor-Kayserispor
Trabzonspor-Kardemir Karabükspor
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokatspor
Beykoz 1908-Altay
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Kayseri Erciyesspor

Kupada 2. kademe maçları tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak ve galip gelen takımlar tur atlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24