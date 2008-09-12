Kupada 2. kademe eşleşmeleri



Fortis Türkiye Kupası 2. kademe maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.



Mövenpick Otel'de gerçekleştirilen Fortis Türkiye Kupası 2. tur kura çekimine, Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.



Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Metin Kazancıoğlu, amaçlarının Türk futbolunu en üst seviyeye taşımak olduğunu belirterek, ''Bu sezon Fortis Türkiye Kupası'nda 13 milyon 250 bin dolar ödül dağıtacağız. Kupanın 1. ve 2. kademe maçlarını düşünerek yönetim kurulumuzun aldığı karara göre yeni bir uygulama yapacağız. Buna göre 1. turda mücadele eden takımların yanı sıra 2. kademedeki 32 takıma 10'ar bin dolar para vereceğiz'' dedi.



Konuşmaların ardından kura çekimine geçilirken, 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak 2. kademede eşleşmeler şöyle oluştu:



İstanbulspor-Ankaraspor

Malatyaspor-Hacettepe

Manisaspor-Kocaelispor

Çaykur Rizespor-Gaziantepspor

Konyaspor-Güngören Belediyespor

Alanyaspor-Gençlerbirliği

Bursaspor-Belediye Vanspor

Ankaragücü-Giresunspor

Denizlispor-Sakaryaspor

Eskişehirspor-Diyarbakırspor

Samsunspor-Antalyaspor

İskenderun Demirçelikspor-Kayserispor

Trabzonspor-Kardemir Karabükspor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokatspor

Beykoz 1908-Altay

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Kayseri Erciyesspor



Kupada 2. kademe maçları tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak ve galip gelen takımlar tur atlayacak.

