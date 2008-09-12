Kupada 2. kademe eşleşmeleri

Fortis Türkiye Kupası 2. kademe maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.
Mövenpick Otel'de gerçekleştirilen Fortis Türkiye Kupası 2. tur kura çekimine, Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Metin Kazancıoğlu, amaçlarının Türk futbolunu en üst seviyeye taşımak olduğunu belirterek, ''Bu sezon Fortis Türkiye Kupası'nda 13 milyon 250 bin dolar ödül dağıtacağız. Kupanın 1. ve 2. kademe maçlarını düşünerek yönetim kurulumuzun aldığı karara göre yeni bir uygulama yapacağız. Buna göre 1. turda mücadele eden takımların yanı sıra 2. kademedeki 32 takıma 10'ar bin dolar para vereceğiz'' dedi.
Konuşmaların ardından kura çekimine geçilirken, 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak 2. kademede eşleşmeler şöyle oluştu:
İstanbulspor-Ankaraspor
Malatyaspor-Hacettepe
Manisaspor-Kocaelispor
Çaykur Rizespor-Gaziantepspor
Konyaspor-Güngören Belediyespor
Alanyaspor-Gençlerbirliği
Bursaspor-Belediye Vanspor
Ankaragücü-Giresunspor
Denizlispor-Sakaryaspor
Eskişehirspor-Diyarbakırspor
Samsunspor-Antalyaspor
İskenderun Demirçelikspor-Kayserispor
Trabzonspor-Kardemir Karabükspor
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokatspor
Beykoz 1908-Altay
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Kayseri Erciyesspor
Kupada 2. kademe maçları tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak ve galip gelen takımlar tur atlayacak.