Kupada 2, 3 ve 4. hafta maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4. hafta maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2. hafta maçları 13,14, 15, 3. hafta müsabakaları 20, 21, 22, 4. hafta karşılaşmaları ise 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda açıklanan program şöyle:

2. HAFTA:

13 Aralık Salı:

13.00 Boluspor-Darıca Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

15.30 Elazığspor-Tuzlaspor (Elazığ Atatürk)

16.30 Göztepe-Yeni Amasyaspor (Doğanlar)

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Medipol Başakşehir-Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

14 Aralık Çarşamba:

12.00 İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor (İnegöl İlçe)

12.15 Aydınspor 1923-Akhisar Belediyespor (Adnan Menderes)

14.00 Kırklarelispor-Osmanlıspor (Kırklareli Atatürk)

14.15 24Erzicanspor-Galatasaray (Erzincan 13 Şubat)

16.30 Gaziantepspor-Şanlıurfaspor (Kamil Ocak)

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.30 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Arena)

15 Aralık Perşembe:

12.15 Gümüşhanespor-Kızılcabölükspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.15 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe (Seyrantepe Spor Kompleksi)

18.30 Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

20.30 Bursaspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

3. HAFTA

20 Aralık Salı:

12.00 Yeni Amasyaspor-Sivasspor (Amasya 12 Haziran)

14.00 Kasımpaşa-İnegölspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Elazığspor-24 Erzincanspor (Elazığ Atatürk)

18.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Boluspor-Beşiktaş (Bolu Atatürk)

21 Aralık Çarşamba:

12.00 Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor (Ümraniye Belediye)

14.30 Sancaktepe Belediyespor-Çaykur Rizespor (15 Temmuz)

16.30 Gaziantepspor-Kırklarelispor (Kamil Ocak)

18.30 Osmanlıspor-Şanlıurfaspor (Osmanlı)

20.30 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom Arena)

22 Aralık Perşembe:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.00 Aydınspor 1923-Bursaspor (Adnan Menderes)

16.30 Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Trabzonspor-Kızılcabölükspor (Hüseyin Avni Aker)

20.30 Menemen Belediyespor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)

4. HAFTA

27 Aralık Salı:

12.30 24Erzincanspor-Elazığspor (Erzincan 13 Şubat)

14.00 Kırklarelispor-Gaziantespor (Kırklareli Atatürk)

16.30 Sivasspor-Yeni Amasyaspor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor (Çaykur Didi)

20.30 Beşiktaş-Boluspor (Vodafone Arena)

28 Aralık Çarşamba:

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor (Darıca İlçe)

14.30 İnegölspor-Kasımpaşa (İnegöl İlçe)

16.30 Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

18.30 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

20.30 Tuzlaspor-Galatasaray (Stat daha sonra açıklanacak)

29 Aralık Perşembe:

14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923 (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor (GAP Arena)

18.30 Kızılcabölükspor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor (Ülker)