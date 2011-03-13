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Spor

KUPA, YİNE İTALYANLARIN İZMİR (A.A)

13 Mart 2011 21:51

-KUPA, YİNE İTALYANLARIN İZMİR (A.A) - 13.03.2011 - Voleybolda, 31. kez düzenlenen GM Capital Avrupa Erkekler Challenge Kupası'nı 24. defa bir İtalyan ekibi kazandı. Avrupa kupalarında son 10 yılda 6. finalini oynayan, daha önce bir kez Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni, 3 kez de CEV Kupası'nı müzesine götüren İtalyan temsilcisi Lube Banca Marche finalde Arkas Spor'u her iki maçta da yenerek 2010-2011 sezonunda GM Capital Avrupa Challenge Kupası'nı müzesine götürdü. Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 12 maçta da yenilmeyen İtalyan ekibi, bugüne kadar Türk temsilcilerine karşı oynadığı 8. karşılaşmada 7. galibiyetini aldı. 1981'den 2008'e kadar CEV Kupası olarak düzenlenen 2007-2008'den itibaren Challenge Kupası olarak yapılan kupada 31 organizasyonun 24'ünde İtalyan ekipleri mutlu sona ulaştı. İtalyan ekiplerinin dışında 3 kez Rusya (2'si SSCB), 1'er kez de Türkiye, Fransa, Hollanda, Almanya'dan ekipler, kupayı kazandı. -FİNALDEKİ TÜRK TAKIMLARI- Türk temsilcilerinden Arkas Spor, 2009'da İzmir'deki dörtlü final müsabakaları sonucunda kupayı müzesine götürdükten sonra bu sene ikinci olurken, Netaş ise 1997'de katıldığı dörtlü finalde, son maçta İtalyan ekibi Porto Ravenna'ya yenilerek ikinciliği elde etmişti.

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