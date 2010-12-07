-KUPA VUVUZELA VE HAKEM HATALARIYLA HATIRLANACAK ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - İspanya'nın şampiyon olduğu 2010 Dünya Kupası, vuvuzela, hakem hataları, İtalya'nın ilk turda elenmesi, Fransa'daki kriz, birçok yıldız oyuncunun başarısızlığı ve jabulaniyle hafızalara kazındı. Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ön plana çıkan olaylar şöyle: Vuvuzela: --------- Güney Afrika kültürünün parçası olan borazana benzeyen bu çalgılar, çıkardığı ses ve tribünlerde aralıksız çalınmaları nedeniyle birçok futbolseverin kabusu oldu. Güney Afrika Milli Takımı'nın oynamadığı maçlarda da 90 dakika susmayan vuvuzelaların, takım hücumdayken, savunmadayken, gol atınca, gol yediğinde, hemen her pozisyonda çalınması futbolseverlerin tepkisini çekti. Hakem hataları: --------------- Turnuvaya hakem hataları da damgasını vurdu. 2. tur maçlarında aynı gün iki ''bariz'' hata yapılması futbolda teknolojiden yararlanılması tartışmalarını tekrar alevlendirdi. Aynı gün önce İngiltere-Almanya maçında skor 2-1 Almanya lehineyken İngiliz Frank Lampard'ın vuruşunda net bir şekilde çizgiyi geçen top için gol kararı verilmedi. Sonra Arjantin-Meksika maçında Arjantin Carlos Tevez'in bariz ofsayttan attığı golle 1-0 öne geçtiği maçı 3-1 kazandı. FIFA, elenen İngiltere ve Meksika'dan özür diledi. Jabulani: --------- Kupada kullanılan Adidas'ın ürettiği top, maçların başlamasından önce futbolcular tarafından çok eleştirildi. Kupada birçok pozisyonda oyuncuların topu rahat kontrol edemediği görüldü. Bazı takımların kalecileri, Jabulani'nin nereye gideceğinin kestirilememesi nedeniyle hatalı goller yedi. Özellikle kanat değiştirirken atılan havadan paslarda oyuncular topu kontrol edemedi. İtalya gruplardan çıkamadı: --------------------------- Son Dünya Şampiyonu İtalya, Yeni Zelanda Paraguay ve Slovakya ile birlikte yer aldığı F grubunda galibiyet alamadan sonuncu oldu. Gruplardan çıkamayan İtalya'da özellikle teknik direktör Marcelo Lippi çok eleştirildi. Fransa'daki kriz: ----------------- Eleme maçlarında Thierry Henry'nin eliyle düzelterek verdiği gol pası sayesinde kupaya katıldığı için bazı kesimlerin tepkisini çeken Fransa da A Grubu'nu sadece 1 puanla son sırada tamamladı. Takımda Teknik Direktör Raymond Domenech ile bazı oyuncular arasında büyük kriz çıktı. Nicola Anelka, Domenech'e ağır küfürler ettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. Bunu protesto eden oyuncular idmana çıkmadı. Fransa'nın elenmesinden sonra krize Fransız siyasetçiler de karıştı ve FIFA Fransız siyasetçileri ''Futbol Federasyonunun işine karışmamaları'' konusunda uyardı. Yıldız oyuncuların başarısızlığı: --------------------------------- Kendilerinden çok şey beklenen birçok yıldız, turnuvayı gol atamadan, gol pası veremeden kapattı. Dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Arjantinli Lionel Messi, çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 yenildikleri maçtan sonra turnuvaya gözyaşları içinde veda etti. Fransız Franck Ribery, İngiliz Wayne Rooney, Brezilyalı Kaka, Portekizli Cristiano Ronaldo turnuvada kendilerinden bekleneni veremedi.