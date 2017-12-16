Kupa Voley'de 1'inci bölüm karşılaşmaları başladı

İSTANBUL, (DHA)
Kupa Voley bayanlar kategorisinde 1\'inci bölüm karşılaşmaları bugün oynanan 4 müsabakayla başladı.
İlk mücadelelerde alınan sonuçlar ve 2\'nci ayak mücadelelerin programı şu şekilde:
İlbank - Seramiksan: 1-3 (20-25, 19-25, 25-20, 21-25)
Çanakkale Bld. - Beşiktaş: 3-1 (25-21, 25-12, 25-23, 25-20)
Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Bursa B.Şehir Bld.: 3-1 (25-21, 25-22, 22-25, 25-13)
Nilüfer Bld. - Halkbank: 3-0 (25-20, 25-12, 25-23)
19 ARALIK 2017 SALI
14.00 Beşiktaş - Çanakkale Bld.
16.30 Seramiksan - İlbank
17.00 Bursa B.Şehir Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
17.00 Halkbank - Nilüfer Bld.