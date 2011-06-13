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Spor

KUPA TÜRKİYE TURUNA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A)

13 Haziran 2011 15:06

-KUPA TÜRKİYE TURUNA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 13.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupası, Türkiye turuna çıkıyor. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kupa 10 ilde 17 Fenerium mağazasında sarı-lacivertli taraftarlarla buluşacak.  Taraftarlar, Fenerium mağazalarında kupayı yakından görüp, hatıra fotoğrafı çektirebilecek.  Kupanın Türkiye turu programı şöyle: 14-15 Haziran: Antalya Terra City Fenerium  16 Haziran: Konya Fenerium  17 Haziran: Ankara Ankamall Fenerium  18 Haziran: Ankara Kentpark Fenerium  19 Haziran: Sakarya Ada Fenerium  20 Haziran: Kocaeli Fenerium 21 Haziran: İstanbul Fenerium Alt  22 Haziran: İstanbul Suadiye Fenerium  23 Haziran: İstanbul Cevahir Fenerium  24 Haziran: İstanbul Beylikdüzü Fenerium  25 Haziran: İstanbul Marmara Forum Fenerium  27 Haziran: Bursa Anatolium Fenerium  28 Haziran: İzmir Bornova Fenerium  29 Haziran: İzmir Alsancak Fenerium  30 Haziran: İzmir Agora Fenerium  1 Temmuz: Aydın Forum Fenerium 2 Temmuz: Denizli Fenerium 

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