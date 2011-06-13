-KUPA TÜRKİYE TURUNA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 13.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupası, Türkiye turuna çıkıyor. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kupa 10 ilde 17 Fenerium mağazasında sarı-lacivertli taraftarlarla buluşacak. Taraftarlar, Fenerium mağazalarında kupayı yakından görüp, hatıra fotoğrafı çektirebilecek. Kupanın Türkiye turu programı şöyle: 14-15 Haziran: Antalya Terra City Fenerium 16 Haziran: Konya Fenerium 17 Haziran: Ankara Ankamall Fenerium 18 Haziran: Ankara Kentpark Fenerium 19 Haziran: Sakarya Ada Fenerium 20 Haziran: Kocaeli Fenerium 21 Haziran: İstanbul Fenerium Alt 22 Haziran: İstanbul Suadiye Fenerium 23 Haziran: İstanbul Cevahir Fenerium 24 Haziran: İstanbul Beylikdüzü Fenerium 25 Haziran: İstanbul Marmara Forum Fenerium 27 Haziran: Bursa Anatolium Fenerium 28 Haziran: İzmir Bornova Fenerium 29 Haziran: İzmir Alsancak Fenerium 30 Haziran: İzmir Agora Fenerium 1 Temmuz: Aydın Forum Fenerium 2 Temmuz: Denizli Fenerium