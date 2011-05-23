-KUPA TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluğunu kutluyor. Sarı lacivertli ekibe kupasının verileceği tören için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda hazırlıklar tamamlandı, taraftarlar tribünlerde yerlerini almaya başladı. Statta yapılan hazırlıklarda, teknik direktör Aykut Kocaman ve şampiyon kadroda bulunan futbolcuların büyük boy fotoğrafları stadı çevreleyen çatı sistemine Fenerbahçe bayraklarıyla birlikte aralıklarla asıldı. Sahada kupa töreni için dev platform kuruldu. Kutlamalar çerçevesinde yapılacak görsel şovlar, ışık gösterileri, özel şelale ve volkan efektleri için sahada düzenekler hazırlandı. Hazırlıkların dün saat 22.00'den sonra yapılmaya başlandığı ve 350 kişilik ekibin sabaha kadar çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Öğle saatlerinden itibaren kutlamalar için stat çevresinde toplanmaya başlayan taraftarlar, akşama doğru Kadıköy'de büyük gruplar oluşturdu. Özellikle stat çevresinde davul ve zurna eşliğinde eğlenen, meşaleler yakan ve tezahüratta bulunan taraftarlar, Fenerbahçe'nin tarihinde elde ettiği 18. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Tribünlere girerek Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan otobüsün stada gelmesini bekleyen taraftarlar takımlarını beklerken, dev ekrandan yayınlanan takımın cadde turunu da izledi. Kutlamalar sırasında yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular tek tek sahneye çağrıldıktan sonra kupa töreni yapılacak. Bu arada, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sahadan geçerek protokol tribününe yönelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.