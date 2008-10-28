Kupa rotasyonu



Fortis Türkiye Kupası'nda yarın Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de bazı as oyuncular dinlendirilecek. Teknik direktör Luis Aragones, Alex, Güiza, Uğur Boral, Gökhan Gönül ve Lugano'yu Ankara'ya götürmedi.





Aragones sarı-lacivertli takımın üst üste oynayacağı Eskişehir, Arsenal ve Galatasaray maçları öncesi hem as oyunularını dinlendirmeyi, hem de yedekleri hazır hale getirmeyi planlıyor.



NTVSPOR

Güncelleme: 16:44 TSİ 28 Ekim 2008 Salı



Fortis Türkiye Kupası'ndaki ilk maçını yarın başkent deplasmanında Ankaragücü ile yapacak olan Fenerbahçe, çalışmalarını tamamlayarak karayoluyla Ankara'ya gitti.







Teknik direktör Luis Aragones, ilk 11'de önemli değişikliklere giderek, sezon başından bu yana forma şansı bulamayan isimlere görev vermeyi planlıyor.



Alex, Güiza, Uğur Boral, Lugano ve Gökhan Gönül'ü maç kadrosuna almayan İspanyol çalıştırıcı, uzun süreli sakatlıkları düzelen Tümer ile Vederson başta olmak üzere Deniz, Josico ve Yasin'e forma verecek.







Aragones, Hacettepe maçında yaptığı hatalar nedeniyle 18'e dahi giremeyen Can Arat'ı da kadroya dahil etti. Bu sezon ligde iki maçta görev yapan kaleci Volkan Babacan'ın da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.









Fenerbahçe'nin 18 kişilik maç kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Volkan Demirel, Volkan Babacan, Ali Bilgin, Yasin, Can, Edu, Roberto Carlos, Vederson, Josico, Deniz, Maldonado, Kazım, Deivid, Burak, İlhan, Tümer, Gürhan, Semih.







Bu arada Kayserispor ile oynanan lig maçının lik yarısında sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol arka baldırındaki ödemin tam olarak geçmediği ve bu oyuncunun en az 10 gün daha forma giyemeyeceği açıklandı.

