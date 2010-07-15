-KUPA POLJAC'A GİDİYOR KONYA (A.A) - 15.07.2010 - Konyaspor Kulübü Başkanı Bahattin Karapınar başkanlığındaki heyet, geçirdiği trafik kazası sonrası felç olan ve fizik tedavi, rehabilitasyon sürecini ülkesi Norveç'te geçiren Branimir Poljac'ı ziyaret ederek, şampiyonluk kupasını hediye edecek. Konyaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bank Asya 1. Lig Yükselme Grubu şampiyonluk kupasının, 2 Nisan 2010 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrasında yaralanan ve tedavisi için ambulans uçakla ülkesi Norveç'e gönderilen Konyasporlu oyuncu Branimir Poljac'a götürüleceği belirtildi. Kulüp başkanı Bahattin Karapınar, forma giydiği süre içerisinde takıma katkı sağlayan Branimir Poljac'ı, geçirdiği talihsiz trafik kazası sonrasında unutmadıklarını ve sağlık durumu hakkında her zaman bilgi aldıklarını ifade etti. Şampiyonluğa giden yolda geçici bir süreliğine ayrılan Poljac'a şampiyonluk kupasını götürmek ve şampiyonluk primini takdim etmek üzere söz verdiklerini anımsatan Karapınar, şunları kaydetti: ''Allah bize bunu nasip etti ve verdiğimiz sözde durduk. Bank Asya 1. Lig Yükselme Grubu şampiyonluk kupasını 17 Temmuz'da Norveç'e Poljac'a götüreceğiz. Şimdiden o büyük buluşmanın heyecanını ve duygusallığını hissedebiliyorum. Kendisi için önceliğimiz tabii ki yeniden yürümeye başlaması. İşin futbol ve diğer boyutları bir kenara... Aldığımız haberlerde sağlık durumunun iyiye gittiği ve bir an önce ayağa kalkabilmek için oyuncumuzun büyük gayret gösterdiği. Daha önce gerçekleştireceğimiz ziyaret Branimir Poljac'tan gelen talep üzerine ertelenmişti. Kendisi bizi daha sağlıklı bir şekilde karşılamak istediğini iletti. 17 Temmuz'da Konyaspor Kulübü Başkanı olarak ben, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Cengiz Yönet, Teknik Direktörümüz Ziya Doğan ve takım kaptanlarımızdan Eser Yağmur, Norveç'e gideceğiz. Burada oyuncumuzu hem evinde, hem de tedavi gördüğü merkezde ziyaret ederek, alınmasında katkısının olduğu şampiyonluk kupamızı Poljac'a vereceğiz. Ayrıca şampiyonluk primini de takdim edeceğiz.''