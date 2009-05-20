Kupa öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı



Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımı ile Almanya ekiplerinden Werder Bremen arasında Şükrü Saracoğlu Stadı’ndaki UEFA Kupası final maçı öncesine geniş güvenlik önlemleri alındı.



Final maçı için Kadıköy'de ve özellikle stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri uygulandı.



Stat çevresindeki güvenlik alanına, bileti olmayan taraftarlar sokulmazken, birçok cadde ve sokağa araç park edilmesine izin verilmedi.



Stadın önünden geçen Recep Peker Caddesi ile bazı yollar trafiğe kapatılırken, uygulamalar çerçevesinde oluşturulan kapalı ve kısıtlandırılmış alanlar nedeniyle Kadıköy'de trafik yoğunluğu yaşandı.



UEFA Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Almanya'nın Werder Bremen ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımlarının taraftarları, iki takım seyircileri için oluşturulan alanların yanı sıra Kadıköy'de çeşitli mekanlarda vakit geçirerek maç saatini bekledi.



Werder Bremen taraftarları için Kadıköy'de deniz otobüsü iskelesinin yan tarafında bulunan alanda, Shakhtar Donetsk taraftarları için de Kalamış Parkı'nda taraftar alanı kuruldu. Bu alanlarda yiyecek ve içecek reyonlarının yanı sıra kurulan sahnede canlı müzik performansları sergilendi. Alanlara kurulan dev ekranlarda maç görüntüleri yer aldı.



İki takım taraftarları, oluşturulan bu alanlardan çok Kadıköy'ün genelindeki kafe, bar ve restoranlara ilgi gösterdi.



HİF TURNUVASI'NIN ÖDÜLÜNÜ PLATİNİ VERDİ



Bu arada Futbol Federasyonu'nun, Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile Kadıköy ilçesinde düzenlediği Herkes İçin Futbol (HİF) Turnuvası'nın, Kalamış'ta yapılan 13-14 yaş kategorisi finalinde, kazanan takıma ödüllerini UEFA Başkanı Michel Platini verdi.





