T24 LogoT24 Logo
Spor

Kupa öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı

20 Mayıs 2009 03:00


Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımı ile Almanya ekiplerinden Werder Bremen arasında Şükrü Saracoğlu Stadı’ndaki UEFA Kupası final maçı öncesine geniş güvenlik önlemleri alındı.

Final maçı için Kadıköy'de ve özellikle stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri uygulandı.

Stat çevresindeki güvenlik alanına, bileti olmayan taraftarlar sokulmazken, birçok cadde ve sokağa araç park edilmesine izin verilmedi.

Stadın önünden geçen Recep Peker Caddesi ile bazı yollar trafiğe kapatılırken, uygulamalar çerçevesinde oluşturulan kapalı ve kısıtlandırılmış alanlar nedeniyle Kadıköy'de trafik yoğunluğu yaşandı.

UEFA Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Almanya'nın Werder Bremen ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımlarının taraftarları, iki takım seyircileri için oluşturulan alanların yanı sıra Kadıköy'de çeşitli mekanlarda vakit geçirerek maç saatini bekledi.

Werder Bremen taraftarları için Kadıköy'de deniz otobüsü iskelesinin yan tarafında bulunan alanda, Shakhtar Donetsk taraftarları için de Kalamış Parkı'nda taraftar alanı kuruldu. Bu alanlarda yiyecek ve içecek reyonlarının yanı sıra kurulan sahnede canlı müzik performansları sergilendi. Alanlara kurulan dev ekranlarda maç görüntüleri yer aldı.

İki takım taraftarları, oluşturulan bu alanlardan çok Kadıköy'ün genelindeki kafe, bar ve restoranlara ilgi gösterdi.

HİF TURNUVASI'NIN ÖDÜLÜNÜ PLATİNİ VERDİ

Bu arada Futbol Federasyonu'nun, Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile Kadıköy ilçesinde düzenlediği Herkes İçin Futbol (HİF) Turnuvası'nın, Kalamış'ta yapılan 13-14 yaş kategorisi finalinde, kazanan takıma ödüllerini UEFA Başkanı Michel Platini verdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24