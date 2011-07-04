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Spor

KUPA ÖMER KARAEVLİ'NİN  İSTANBUL (A.A)

04 Temmuz 2011 01:48

-KUPA ÖMER KARAEVLİ'NİN  İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Başbakanlık Kupası engel atlama yarışını Ömer Karaevli kazandı. Kemer Golf&Country Club tesislerinde gerçekleştirilen yarışmada Ömer Karaevli, ''Royal Equestrian Coletto'' isimli atıyla birinciliği elde ederek, Başbakanlık Kupası'nın sahibi oldu. Engel yüksekliği 1,45 metre olan ve Avea'nın sponsorluğunda yapılan yarışı kazanan Karaevli, 12 bin lira para ödülünü de kazandı. Yarışta Hulki Karagülle ''Amante M'' adlı atıyla ikinci sırayı elde etti. Yarışın birincisi Ömer Karaevli, ''Royal Equestrian Storm'' isimli atıyla da üçüncü sırada yer aldı. Yarışı kazanan Karaevli'ye kupasını Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış verdi. Bağış ile birlikte Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ile Binicilik Federasyonu Başkanı Armağan Özgörkey de ikinci ve üçüncü binicilere ödüllerini verdi. Bakan Bağış'ın eşi Beyhan Bağış ve kızı Ecehan Bağış'ın yanı sıra Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören ve ailesi de yarışı izledi.

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