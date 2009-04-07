Kupa Lietuvos Rytas'ın

Basketbol Avrupa Kupası final maçında BC Khimki ekibini 80-74 ile devirmeyi başaran Lietuvos Rytas kupayı ikinci kez müzesine götürdü.



Samet Hacıoğlu / Tempo24



Maçın başında Chuck Eidson ve Petravicius’un üst üste sayılarıyla oyuna dengeli bir giriş yapan Litvanya ekibi, rakibinin ilk periyodun ortalarına doğru sergilediği etkili hücumlara engel olamayınca ilk periyot 22-22 ile geçildi. İkinci periyotta kontrolü ele alan Khimki, Delfino’nun dışarıdan bulduğu sayıların yanı sıra Garbajosa ve Mozgov’un da etkili oyunuyla ilk yarıyı 9 sayı farkla 44-35 önde kapattı.



3. çeyrekte savunmada daha iyi görünen Rytas, buna rağmen Garbajosa’nın sayılarına engel olamayınca fark periyot ortalarına doğru 12 sayıya kadar çıktı. Farkın açılmasına iyi bir reaksiyon gösteren Rytas yakaladığı 8-0 lık seriyle skoru 47-51 e getirsede periyot sonuna doğru McCarty üst üste bulduğu sayılarla Khimki’nin son 10 dakikaya 62-53 önde girmesini sağladı.



Son periyotun ilk beş dakikasında kelimenin tam anlamıyla sahada fırtına gibi esen Rytas rakibine bu süre boyunca sayı izni vermediği gibi, yakaladığı 17-0 lık seriyle bir ara 15 sayı geri düştüğü maçta 66-62 öne geçmeyi başardı. Khimki bir ara yine McCarty’nin etkili oyunuyla skoru 71-71 e taşıdıysa da maçın son dakikalarında sahne alan Petravicius ve Eidson ikilisi kupanın tekrar Litvanya ekibine gitmesini sağlayan isimler oldular.



Litvanya ekibinde Petravicius 9’da 8 isabetle 20 sayı bulurken hem galibiyetin mimarı hem de Eurocup’ta finalin MVP’si oldu. Petravicius’un yanı sıra Rytas’ta 18 sayı ile Babrauskas ve 14 sayı ile Chuck Eidson galibiyette önemli pay sahipleri oldular.



BC Khimki’de Carlos Delfino’nun 16, Kelly McCarty’nin 20 sayısı galibiyet için yeterli olmazken , eski Partizanlı guard Milt Palacio’nun 2’de 0 isabetle sayı üretememesinin yanı sıra yaptığı 3 top kaybı ve Garbajosa’nın da sadece 5 sayıda kalması mağlubiyette başrolü oynayan etkenlerdendi.



Oynadığı 3. Eurocup finalinde 2. kez kupayı götüren Rytas son yıllardaki en büyük geri dönüşlerden birini yaşadığı bu maç ile birlikte Avrupa basketbolunda halen söz sahibi olan bir takım olduğunu bir kez daha kanıtladı.