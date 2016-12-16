Kupa koleksiyoncusu Marcelo Gallardo

River Plate'nin başında 135 maça çıkan Marcelo Gallardo, 64 galibiyet, 42 beraberlikle ve 29 mağlubiyet gördü.

Haziran 2014'te ikinci teknik adamlık kariyeri için eski kulübü River Plate'nin başına geçen Marcelo Gallardo adeta tarih yazdı.



Gallardo ilk olarak 2014'te Güney Amerika'nın iki numaralı kupası Sudamericana'yı kazandı. Ardından 2015 ve 2016'da Güney Amerika'da Libertadores ve Sudamericana şampiyonlarını karşı karşıya getiren Recopa Sudamericana'da mutlu sona ulaştı.



futbolarena'nın haberine göre; 2015'te kıtanın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası Libertadores'i alan Gallardo, bu kez Supercopa Euroamericana ile Japonya'da Suruga Bank kupalarında mutlu sona ulaştı.



Genç hoca son olarak da 2016'da River Plate ile Arjantin Kupası'nı kazanmanın sevincini yaşadı.<br /> <br /> Marcelo Gallardo'nun River Plate ile kaybettiği iki kupa ise 2015'te Arjantin Süper Kupası'nda Huracan'a ve aynı yıl Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Barcelona'ya karşı olarak kayıtlara geçti.<br /> <br /> 1901 yılında kurulan kırmızı-beyazlılarda Gallardo'dan daha fazla kupa görmüş tek isim; 21 ile <strong>Angel Labruna</strong>.