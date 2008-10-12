Kupa G.Saray'ın



Basketbolda bayanlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 71-55 mağlup eden Galatasaray kazandı.





Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı bayanlarda Fenerbahçe'yi 71-55 yenen Galatasaray kazandı.



Ankara'nın ev sahipliğini yaptığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bayanlarda Galatasaray'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe'yi Augustus'un skorer oyunuyla 71-55 mağlup eden Galatasaray, 7. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.



Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Augustus'un sayılarıyla ilk çeyreğin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan Galatasaray, çeyreği 20-14 önde kapattı.



İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, skora 20-20 eşitlik getirdi. Augustus'un üst üste kaydettiği sayılarla skor üstünlüğünü yeniden ele geçiren Galatasaray, Yasemin Horasan'ın son saniyede attığı üç sayılık basketle soyunma odasına 36-30 üstün gitti.



İkinci yarıya da Augustus ve Yasemin Horasan’ın basketiyle giren Galatasaray, skoru 41-30'a getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Fenerbahçe'nin farkı tek hanelere çekmesine rağmen Işıl Alben ve Augustus'un sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Galatasaray, son çeyreğe de büyük bir avantajla başladı.



Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe'nin yaptığı baskıyı aşmakta zorlanmayan Galatasaray, dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle farkı 18 sayıya kadar çıkarttı. Kalan bölümde oyunu kontrol eden sarı-kırmızılılar maçı 71-55 kazanarak kupayı müzesine götürdü.



GALATASARAY: 71 - FENERBAHÇE: 55



Salon: Atatürk

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Özlem Yalman xx

Fenerbahçe: Gomis x 2, Esmeral xx 10, Nalan x 6, Sutton Brown xx 12, Nevlin x 4, Nevriye xx 9, Melike x, Ajavon xx 12

Galatasaray: Tuğba xxx 10, Işıl xxx 10, Mc Williams xx 10, Yasemin Horasan xx 8, Augustus xxxx 23, Esra xx 2, Kress xx 8, Bahar x, İmren x

1. periyot: 14-20

Devre: 30-36

3. periyot: 46-58

