-KUPA FİNALİNİN BİLETLERİ SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında Kayseri'de oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri, Ticketturk gişelerinde, www.ticketturk.com internet sitesinde ve (0212) 269 96 06 numaralı Ticketturk çağrı merkezinden satışa sunuldu. Bugün satışa sunulan biletlerin ayrıca, 10 Mayıs tarihine kadar Fiyapı İnönü Stadı'ndaki Ticketturk gişesinde 10.00-19.00 saatleri arasında satılacağı duyuruldu. Karşılaşmaların bilet fiyatları şöyle: Kale arkası: 20 lira Doğu ve batı tribünleri: 40 lira -KAMU ARAÇLARI ÜCRETSİZ- Karşılaşmanın oynanacağı gün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, kamu ulaşım araçlarını kullanan taraftarlardan ücret almayacağı bildirildi. Bu arada, 11 Mayıs Çarşamba günü 2 adet Kartal Yuvası mobil tırının, stadın kuzey ve doğu tribünlerinde Beşiktaşlı taraftarlara hizmet vereceği açıklandı. Taraftarların ayrıca Kartalcell, Kartalnet ve BJK Bonus'a da stadyum önündeki standlar aracılığıyla başvuru yapabilecekleri ifade edildi.