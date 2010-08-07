-KUPA FİNALİNDE 3 TÜRK ÇOCUK SAHADA İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - 2010 FIFA Dünya Kupası'nın resmi sponsorlarından McDonald's tarafından dünya çapında yürütülen 'Player Escort' programı çerçevesinde Türkiye'de düzenlenen kompozisyon yarışmasını kazanan 3 çocuk, final maçında sahaya çıkmak için Güney Afrika'ya gitti. İspanya ile Hollanda takımları arasında 11 Temmuz tarihinde oynanacak 2010 FIFA Dünya Kupası final maçında futbolcularla birlikte sahaya çıkacak olan Ankaralı Selin Kodak ve Bora Sayınalp ile Antalyalı Elif Ekizoğlu adlı çocuklar ve aileleri Atatürk Havalimanı'ndan Güney Afrika'ya uğurlandı. Ellerinde Türk bayrağı, üzerlerinde kırmızı beyaz formalar bulunan ve çok heyecanlı oldukları gözlenen minik futbolseverler, Doha üzerinden Güney Afrika'ya hareketten önce basın mensuplarına duygularını anlattılar. Elif Ekizoğlu, Güney Afrika'da ünlü futbolcularla sahaya çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, ''Messi ile sahaya çıkmayı umuyordum ama elendi. Mesut ile sahaya çıkarım derken o da elendi. Şimdi kimin elini tutarsam onunla sahaya çıkacağım'' dedi. Bora Sayınalp de finale Hollanda ve İspanya takımlarının kaldığını hatırlatarak, İspanya'dan David Villa ve Torres'i tanıdığını söyledi. Dünyada en sevdiği futbolcunun Messi olduğunu kaydeden Bora Sayınalp, ''Çünkü o dünyanın en iyi futbolcusu'' dedi. Küçük Bora, Türkiye'de ise Baros'u sevdiğini söyledi. Selin Kodak da dünyanın ünlü futbolcularıyla sahaya el ele çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, Messi ve Musut'un en sevdiği futbolcular olduğunu kaydetti. Proje çerçevesinde bütün dünyadan toplam 1408 çocuğun futbolcularla beraber sahaya çıkacağı FIFA 2010 Dünya Kupası organizasyonunda, sahaya çıkacak 3 Türk çocuğu, final maçında sahaya çıkacak şanslı 22 çocuk arasında yer aldı.