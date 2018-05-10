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Spor

Kupa finali öncesi güvenlik güçleri stattaki yerlerini aldı

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA)- Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesi, görevli 11 bin 200 polis ve özel güvenlik karşılaşmanın oynanacağı Yeni Diyarbakır Stadyumu tribünlerindeki yerler

10 Mayıs 2018 21:40

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA)-

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesi, görevli 11 bin 200 polis ve özel güvenlik karşılaşmanın oynanacağı Yeni Diyarbakır Stadyumu tribünlerindeki yerlerini aldı.
İstanbul başta olmak üzere yurdun çeşitli kentlerinden geçici görevle gelen polis memurları, Diyarbakır Stadyumu\'na ulaştı. Karşılaşmada görevli olan 11 bin 200 güvenlik görevlisinden bir kısmı stat çevresinde görevlendirilirken, bir diğer kısmı ise stadyum içerisindeki yer aldı. Karşılaşmayı tribünde takip edecek her iki takımın taraftarları ise henüz stadyuma gelmedi. 

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